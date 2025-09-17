Meciul a marcat și debutul lui Dennis Man în cea mai importantă competiție intercluburi, însă internaționalul român a fost trimis pe teren abia în minutul 80, având la dispoziție prea puțin timp pentru a influența soarta partidei.



Man, aruncat în luptă pe final



Deși în weekend nu fusese utilizat deloc în campionat, Dennis Man a primit șansa debutului în Champions League în finalul unui meci deja complicat pentru echipa sa. Intrat în minutul 80 în locul lui Boadu, românul nu a avut ocazia să se remarce în ofensivă, atingând mingea de câteva ori. Cea mai notabilă acțiune a sa a fost una defensivă, când a oprit un contraatac al belgienilor printr-un tackling în propria jumătate.



După meci, antrenorul Peter Bosz a încercat să explice eșecul, punctând slăbiciunile echipei sale. "Pot spune că e dezamăgitor. Nu am fost destul de buni. În dueluri nu am fost destul de puternici. Asta ne-a mers prost în special. Trebuie să învățăm din asta și să ne asigurăm că nivelul nostru va crește", a transmis Bosz, citat de sportnieuws.nl.



Întrebat despre afirmația unuia dintre jucătorii săi, Joey Veerman, care a spus că echipa a jucat "de parcă ne-ar fi fost frică să cerem mingea", tehnicianul olandez a avut o replică ce lasă loc de interpretări. "Nu am nimic cu Joey, dar jucătorii spun multe imediat după un meci. Nu cred că există vreun fotbalist care să se teamă de minge. Cred că doar nu a înțeles de ce nu am putut juca fotbalul nostru", a conchis Bosz.

