Man a fost rezervă neutilizată atât în victoria cu NEC Nijmegen (5-3), cât și în remiza din derby-ul de duminică împotriva lui Ajax (2-2). Între cele două partide, românul a prins aproximativ 10 minute în eșecul din Champions League contra lui Royale Union Saint-Gilloise (1-3).

Ruben van Bommel s-a accidentat. Dennis Man nu e văzut ca o soluție la PSV



La partida cu Ajax, PSV l-a pierdut pe Ruben van Bommel (21 de ani). Extrema stângă a suferit o accidentare la genunchi, iar presa olandeză nu îl consideră pe Dennis Man o variantă extraordinară pentru înlocuire.



"Accidentarea lui Van Bommel este o lovitură mare pentru PSV, având în vedere că Esmir Bajraktarevic, cel care l-a înlocuit, nu a lăsat o impresie grozavă contra lui Ajax. În plus, Couhaib Driouech și Dennis Man nu au arătat prea multe în acest sezon", a scris Voetbalzone.



Peter Bosz, antrenorul lui PSV, a vorbit pe scurt, după meci, despre accidentarea lui Van Bommel: "Am vorbit cu doctorul și va fi examinat mâine. Mi s-a spus că nu arată bine".



În cele 8 meciuri jucate în actuala stagiune, Ruben van Bommel a marcat 4 goluri. De parte cealaltă, Dennis Man a apărut în doar 3 partide (aproximativ 100 de minute) și nu a avut vreo contribuție notabilă.



Pentru PSV Eindhoven urmează duelul de campionat cu Excelsior, sâmbătă, de la ora 21:00, iar ulterior meciul din Champions League de pe terenul lui Bayer Leverkusen (1 octombrie, ora 22:00).

Un expert în faze fixe, despre Dennis Man: ”Măcelărit!”

Dennis Man a început jocul cu Royale Union Saint Gilloise (1-3) pe banca de rezerve și cel mai probabil nu ar fi fost trimis pe teren de către Peter Bosz, dacă nu ar fi apărut accidentarea lui Myron Boadu, fotbalistul introdus în minutul 74, în locul lui Pepi. După doar 6 minute, Boadu a simțit dureri și nu a mai putut continua jocul, moment în care pe gazon a intrat Dennis Man.

La doar un minut după apariția românului, Mac Allister a dus scorul la 3-0, după ce a marcat cu capul din corner. PSV a reușit să reducă din diferență abia pe final, tot la o fază fixă.

Marco Verbeek, antrenor olandez specializat în fazele fixe, a analizat golurile și a tras o concluzie aspră și pentru Dennis Man.

”Ar fi putut PSV să facă ceva diferit la cornerul celor de la Union?”, a fost întrebarea adresată de reporterii volkskrant.nl.

”Eu cred că da, deși este o poveste diferită față de ce s-a întâmplat la Ajax. Rezerva Dennis Man intră pe teren și este imediat ’măcelărit’ de marcatorul Mac Allister. În plus, Joey Veerman se află în zona primului stâlp, unde de obicei stă Ricardo Pepi, care a fost schimbat.

Chiar și după schimbări, o bună organizare la loviturile de colț rămâne crucială. Multe echipe olandeze aleg totuși să-i plaseze pe cei mai buni jucători acolo. Poate că nu este întotdeauna cea mai bună alegere”, a spus Vebeek.

