Echipa la care evoluează Dennis Man a încheiat pe locul 28 în faza principală, astfel că batavii au fost eliminați din cea mai importantă competiție europeană.

Nota 6,5 pentru Dennis Man după ce a jucat o repriză în PSV - Bayern Munchen

După o primă repriză încheiată la egalitate, Bayern Munchen a deschis scorul în minutul 58 prin Jamal Musiala. Ismael Saibari a restabilit egalitatea în minutul 78, însă Harry Kane a marcat golul victoriei câteva minute mai târziu.

Dennis Man a început titular meciul cu Bayern Munchen, însă a fost singurul jucător înlocuit la pauză de Peter Bosz.

Sportsdunia i-a acordat nota 6,5 internaționalului român și a scris că evoluția fotbalistului român nu a fost rea însă Man nu a reușit să aibă un impact decisiv în jocul lui PSV.

”A jucat doar primele 45 de minute și a părut destul de activ. A reușit să creeze două ocazii și să lege bine jocul. Totuși, nu a avut un impact decisiv asupra meciului înainte de a fi înlocuit la pauză. O prestație solidă, dar lipsită de spectaculozitate”, au scris cei de la Sportsdunia.

