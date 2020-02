Kilmarnock - Rangers, LIVE TEXT de la 21:45 | Ianis Hagi se pregateste de inca o SEARA MAGICA in tricoul scotienilor! Echipele de start

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Kilmarnock si Rangers pe www.sport.ro, aplicatia mobila Sport RO si facebook.com/sport.ro.

Echipele de start:



???? Here's your Killie team to face @RangersFC at Rugby Park tonight pic.twitter.com/bDBknL9Wsq — Kilmarnock FC (@KilmarnockFC) February 12, 2020



Rangers urmeaza sa joace in deplasare impotriva lui Kilmarnock, in runda cu numarul 26 din campionatul Scotiei. In meciul trecut, cu Hibernian, Ianis Hagi a fost titular si desi nu a marcat, a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren.

La partida din aceasta seara, Ianis Hagi va incepe meciul ca titular spre multumirea fanilor care sunt extrem de multumiti de prestatiile mijlocasului roman si il cer titular meci de meci.