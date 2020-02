"Nu poate valora atat!" Gigi Becali, contrazis de un fost fotbalist englez! Patronul celor de la FCSB a spus ca Ianis Hagi va costa 100 de milioane de euro, dar a primit o replica de zile mari

Gigi Becali, contrazis de un fost fotbalist englez.

Rangers va juca in aceasta seara de la ora 21:45 in deplasare la Kilmarnock, in cadrul etapei cu numarul 26 din campionatul Scotiei. Ianis Hagi este anuntat titular de presa scotiana si s-ar putea afla la al treilea meci ca titular la echipa condusa de Steven Gerrard. Ianis a fost titular si in precedentele doua meciuri disputate de Rangers, impotriva celor de Hibernian si Hamilton. Meciul cu Hibernian a insemnat primul meci pentru fiul "Regelui" ca titular si primul gol marcat in tricoul scotienilor.

Gigi Becali a declarat in urma cu cateva zile ca Ianis va valora 100 de milioane de euro peste doi ani, iar informatia a fost preluata imediata de presa din Scotia. Fostul jucator englez, Noel Whelan, il contrazice pe Gigi Becali si spune ca Ianis nu are cum sa valoreze atat si nu crede ca se va transfera in schimbul a 100 de milioane de euro.

"Un jucator nu poate valora atat dupa un meci, doua. Ai nevoie de o perioada constanta de trei sezoane. Nu cred ca se va transfera pe acesti bani. Cred ca Stevie G (n.r. Steven Gerrad) stie ca are un jucator foarte bun, dar la fel stie ca va avea nevoie de timp sa se adapteze la noul mediu. Este o liga complet diferita. El este foarte tehnic, dar in curand va afla ca trebuie sa te adaptezi si sa-ti schimbi jocul cand evoluezi in deplasare pe un teren noroios si denivelat. Trebuie sa invete sa fie mai puternic fizic si mental si sa faca si partile urate ale jocului mai mult. Asta il va face un jucator mai bun. Nu e niciun dubiu, baiatul are talent, dar mai are nevoie de timp", a spus Noel Whelan pentru Footbal Insider.