"A schimbat complet jocul!" Gerrard, impresionat de Ianis in ultimele meciuri! Explicatiile antrenorului lui Rangers. Ce l-a ingrijorat la mijlocasul roman

Ianis Hagi (22 ani) a revenit titular la Rangers in campionat dupa aproape doua luni in care a inceput meciurile pe banca de rezerve.

Mijlocasul roman a contribuit la primul gol al lui Rangers in meciul cu St. Johnstone si a inscris golul de 3-0 pentru echipa sa in a doua repriza. Ianis a fost intr-o forma de joc excelenta, iar titularizarea sa a venit dupa cele 30 de minute foarte bune facute in etapa trecuta cu Motherwell.

Steven Gerrard a explicat la conferinta de presa de la finalul meciului cu St. Johnstone cum l-a convins Ianis si a dezvaluit ce l-a ingrijorat la mijlocasul roman.

"Ca sa fiu corect fata de Ianis, lucrul pe care il face pentru noi este ca isi face ocazii, nu se teme sa fie indraznet cu pasele pe care le da si suturile sale, imi place asta. Ne-am primit punctlee, insa atacantul nostru trebuie sa inceapa sa vada ocaziile pe care le creeaza el. Trebuie sa reactioneze mai repede.

A fost incredibil cu Motherwell. A intrat si a schimbat complet jocul, a aratat calitate si multa inteligenta in joc. Din nou, a fost o prestatie solida pentru el. Am observat ca a obosit putin, trebuie sa monitorizam asta zilele urmatoare deoarece incepuse sa se incurce putin, insa se intelege", a spus Steven Gerrard la conferinta de presa conform Glasgow Live.