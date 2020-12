"Ianis Hagi si-a aratat valoarea! / Sigur va fi titular!" Fanii lui Rangers, incantati de prestatia romanului in ultimul meci! A intrat de pe banca si a dat un assist

Glasgow Rangers a invins cu scorul de 3-1 pe Motherwell in Scotia.

Internationalul roman a fost introdus pe teren de Steven Gerrard in minutul 62 al meciului de pe Ibrox Park in locul lui Arfield la scorul de 1-0 pentru Motherwell.

Intrarea lui Hagi a revitalizat jocul ofensiv al lui Rangers, care a reusit sa intoarca scorul si sa se impuna in cele din urma cu scorul de 3-1.

Mijlocasul roman a contribuit decisiv la al doilea gol al echipei lui Gerrard, marcat de Cedric Itten in minutul 82 al partidei.

Fostul fotbalist al Viitorului a deviat decisiv o minge centrata de pe partea dreapta catre Itten care a reusit sa il invinga pe portarul lui Motherwell.

Evolutia lui Ianis i-a entuziasmat pe fanii lui Rangers, care au postat dupa meci mesaje de incurajare pentru fotbalistul roman.

Ianis Hagi is a beautiful man btw. Surely booked himself a starting place for our next game. Silenced all the haters this afternoon! — Logan Paterson (@PatersonLogan03) December 19, 2020

We have the minerals. Weekend saved. Ianis Hagi is different class. — Sandy Cameron (@SandyC8572) December 19, 2020

Ianis Hagi has certainly proved his worth. Been brilliant since coming on — Kevin Edward Grant Wakeham (@KEGW1995) December 19, 2020