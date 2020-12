"Briliant in seara asta! / Hagi va fi urias la echipa!" Reactiile fanilor lui Rangers dupa ce Ianis a revenit in primul 11 si a INSCRIS! Ce au postat

Rangers ramane neinvinsa in prima liga din Scotia si conduce in clasament cu 53 de puncte!

Echipa lui Steven Gerrard s-a impus cu 3-0 in deplasarea cu St. Johnstone, consolidandu-si astfel pozitia de lider in campionat.

Revenit titular in Premiership dupa aproape doua luni in care a fost tinut pe banca de rezerve de Gerrard si introdus pe finalul meciurilor, Ianis Hagi s-a intors in primul 11 si a vrut sa ii demonstreze antrenorului ca isi merita locul.

Mijlocasul roman a contribuit decisiv la golul de 1-0 al echipei sale, dupa ce sutul sau a fost deviat in fata portii de Clark, iar apoi Roofe a deschis scorul. Hagi a inscris pentru 3-0 cu un sut frumos din interiorul careului si a ajuns astfel la 3 goluri reusite in acest sezon pentru Rangers.

Fanii au reactionat imediat dupa finalul meciului, laudandu-l pe Ianis pentru prestatia buna. Tot ei au fost cei care l-au cerut titular pentru meciul cu St. Johnstone, dupa prestatia buna din etapa trecuta, cand a intrat in minutul 62 si a pasat decisiv pentru Itten la golul care a dus-o pe Rangers in avantaj.

Reactiile fanilor lui Rangers dupa meciul cu St. Johnstone

"Ce atitudine a putut sa aiba Ianis Hagi in seara asta! A explodat dupa cum se pare, a profitat de ocazia primita", a scris un fan.

What an attitude from Ianis Hagi tonight. Bombed out it would seem and took his chance again with both hands. Amazing to see ???? — C (@calmcl72) December 23, 2020

"Hagi a fost foarte bun, isi merita locul in echipa. A preluat balonul in zone extrem de aglomerate si a castigat lovituri libere din zone foarte bune!"

Hagi was very good and deserving of his place in the team. Taking the ball in tight areas well up the park and winning free kicks in good areas. — CasualAndProud (@CasualAndProud) December 23, 2020

"Hagi va fi imens pentru noi in viitor! El, Aribo si Kamara sunt cei mai buni!"

Wee Hagi is gonna be huge for us in the future.Him Aribo and Kamara are simply the best.????????❤️5️⃣5️⃣❤️???????????????????????????????????????????? — Joseph Russell (@JosephR76594997) December 23, 2020

"Hagi a fost de prima clasa azi! A aratat foarte bine, asta vreau sa vad"

Thought hagi was class today looked sharp n that’s what a like to see — aidan wallace (@aidanwallace1) December 23, 2020

"Hagi a aratat excelent in seara asta, arata foame de goluri!"

Hagi was great tonight looks really hungry, Joe Aribo top class once again — Lee (@LeeWoods1872) December 23, 2020

"Hagi, Kamara, Aribo si Roofe, toti brilianti in seara asta!"

Very Happy with that, Hagi, kamara, Aribo & roofe all brilliant tonight & ran riot! Solid at the back also which was good Was nervous about tonight but brilliant display 3 points and we march on — Mr M (@MBS1872) December 23, 2020