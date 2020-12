Ce a postat Ianis Hagi dupa ce a reusit o pasa decisiva cu Motherwell! Romanul este pe locul 2 in topul celor mai buni pasatori din Scotia

Rangers isi continua parcursul fara infrangere in campionat si a castigat cu 3-1 in fata lui Motherwell.

Ianis Hagi a fost introdus pe teren in minutul 61 si a oferit o pasa decisiva la golul de 2-1, marcat de Cedric Itten.

In urma cu cateva zile, Rangers a fost invinsa de St Mirren in Cupa Ligii, iar Ianis a evidentiat faptul ca echipa lui a reusit sa intoarca scorul, dupa ce a fost condusa cu 1-0.

"Am reusit sa intoarcem rezultatul! Trei puncte cruciale obtinute dupa infrangerea dura din Cupa. 'Ibrox' ar fi explodat in seara asta. Spirit de echipa", a fost mesajul postat de Ianis Hagi pe Facebook.

Ianis Hagi are in acest sezon 7 pase decisive in cele 15 meciuri jucate si se afla pe locul 2 in topul jucatorilor cu cele mai multe assist-uri din campionatul scotian, avand cu unul mai putin decat colegul sau, James Tavernier.

Rangers ocupa primul loc in campionatul Scotian cu 50 de puncte dupa 18 etape jucate. Echipa lui Hagi are un avans de 16 puncte, fata de marea rivala Celtic, care are 3 meciuri mai putin jucate.