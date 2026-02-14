Mijlocașul ofensiv lansat în fotbalul mare de Gică Hagi traversează o perioadă excelentă în Super League 1. Sâmbătă seară, în etapa cu numărul 21, Mățan a fost protagonistul unui moment de magie în partida de pe teren propriu contra celor de la Asteras Aktor.

Fotbalistul de 26 de ani a deblocat tabela cu un șut de senzație, direct la vinclu, care nu i-a lăsat nicio speranță portarului advers. Reușita a venit într-un moment în care Panetolikos avea nevoie de inspirație pentru a se impune în fața propriilor suporteri, meciul terminându-se în cele din urmă cu victoria gazdelor, scor 3-1.