Alex Mățan a făcut spectacol sâmbătă în Grecia, reușind un gol superb pentru Panetolikos în victoria cu Asteras, scor 3-1. 

Mijlocașul ofensiv lansat în fotbalul mare de Gică Hagi traversează o perioadă excelentă în Super League 1. Sâmbătă seară, în etapa cu numărul 21, Mățan a fost protagonistul unui moment de magie în partida de pe teren propriu contra celor de la Asteras Aktor.

Fotbalistul de 26 de ani a deblocat tabela cu un șut de senzație, direct la vinclu, care nu i-a lăsat nicio speranță portarului advers. Reușita a venit într-un moment în care Panetolikos avea nevoie de inspirație pentru a se impune în fața propriilor suporteri, meciul terminându-se în cele din urmă cu victoria gazdelor, scor 3-1.

Cifrele lui Mățan la Panetolikos

Aceasta este a doua reușită a sezonului pentru mijlocașul ofensiv din ofensiva grecilor, care a ajuns la Panetolikos în luna august a anului trecut. Cotat în prezent la două milioane de euro, românul încearcă să atragă din nou atenția selecționerului prin evoluțiile sale constante din campionatul elen.

Până la acest meci, Mățan adunase 25 de apariții în tricoul lui Panetolikos în toate competițiile, fiind un om de bază în angrenajul echipei care luptă în prima ligă din Grecia. Fostul rapidist are contract cu gruparea elenă până în vara lui 2026.

