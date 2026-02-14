Starul portughez s-a aflat în ultima perioadă în mijlocul unui scandal. A refuzat să mai joace în Arabia Saudită după ce Al Hilal a oficializat transferul lui Karim Benzema, invocând faptul că adversarii din ligă au depășit numărul maxim de jucători străini înscriși.

Cristiano Ronaldo a revenit la Al Nassr! Ce a făcut la primul meci

După trei meciuri în care a fost absent (1-0 vs. Al Riyadh, 2-0 vs. Al Ittihad și 1-0 vs. Arkadag), Cristiano Ronaldo a revenit în cele din urmă la Al Nassr și chiar în primul ”11” al formației din Riyadh.

Al Nassr a învins-o cu 2-0 pe Al Fateh în deplasare, în etapa cu numărul 22 din Saudi Pro League

În minutul 18, portughezul și-a trecut și numele pe tabela de marcaj. Sadio Mane i-a oferit assist-ul. Ayman Yahya a stabilit scorul final în minutul 80.

După golul marcat în minutul 18, Cristiano Ronaldo a ajuns la 962 de reușite în toate competițiile. Asta înseamnă că mai are nevoie de doar 38 de goluri ca să atingă borna 1000.

În clasament, Al Nassr se situează pe poziția a doua cu 52 de puncte. 17 victorii, o remiză și trei eșecuri a înregistrat echipa din Riyadh după 21 de etape desfășurate.

Trupa lui Cristiano Ronaldo e la o lungime în spatele liderului Al Hilal.