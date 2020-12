Postarea pe care Ianis Hagi o vrea UITATA de pe Twitter! Ce eroare a comis jucatorul lui Rangers

Ianis Hagi a fost decisiv pentru Rangers in ultima etapa din campionat si a marcat unicul gol al partidei contra lui Hibernian.

Dupa ultimul meci din campionat, Rangers Stats au postat realizarile lui Ianis din sezonul 2020-2021. Mijlocasul roman a jucat 25 de meciuri, a reusit 4 goluri si a oferit 9 pase decisive.

Romanul i-a corectat pe cei de la Rangers Stats si a raspuns la postare afirmand ca a reusit 11 pase decisive. Ulterior, Hagi si-a dat seama ca a comis o greseala si a sters postarea.

Ianis Hagi se afla la al doilea meci consecutiv din campionatul Scotiei in care reuseste sa marcheze. In acest sezon el a jucat 17 meciuri in campionatul intern si a marcat 3 goluri. De asemenea, fostul jucator de la Viitorul a mai reusit un gol in grupele Europa League.

Rangers este lider autoritar in Scotia cu 56 de puncte. Pe locul secund se afla Celtic cu 37 de puncte, dar cu 4 meciuri mai putin jucate.