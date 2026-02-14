Cele două echipe își dau întâlnire la o zi după Valentine's Day duminică seară, de la ora 20:00, în etapa cu numărul 27 din sezonul regulat al Superligii României.

Partida dintre Universitatea Craiova și FCSB, care va fi arbitrată de ”centralul” Marian Barbu, va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

”Fierbe” Bănia înainte Craiova - FCSB. Comunicat cu scântei: ”O să vă închidem gura”

Cu o zi înainte de meci, Universitatea Craiova a scris pe rețelele social media un mesaj cu venin către contestatari. Oltenii consideră că e anul lor și speră să câștige titlul.

”Ne-au spus că suntem mici, că nu avem valoare. Că nu merităm, că în fiecare an doar pretențiile sunt la nivelul așteptărilor, nu și rezultatele.

Am tăcut, am îndurat și am mers mai departe cu acea credință a suporterului Științei că numai Oltenia este leagănul fotbalului-spectacol și că, la un moment dat, acel zeu al balonului rotund își va întoarce privirea și spre Universitatea Craiova.

Dar a venit și anul nostru! A venit vremea să închidem gura celor ce ne-au cântat prohodul ani la rând și, în 'Vulcan', să le arătăm că lei neînfricați suntem doar noi!

Forza Știința!”, a scris Universitatea Craiova pe Facebook.