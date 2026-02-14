În urmă cu doar câteva zile, cele două formații au remizat, scor 2-2, în Cupa României, iar FCSB a părăsit competiția.

Gigi Becali: ”Marian Barbu e de talia lui Kovacs!”

Având în vedere scandalul iscat după greșeala comisă de Radu Petrescu la meciul Petrolul – FC Argeș, când a anulat un gol perfect valabil al piteștenilor, multe voci din fotbalul românesc s-au întrebat dacă aceste decizii sunt luate în favoarea celor de la FCSB care se luptă încă pentru un loc în play-off.

Cei de la FC Argeș au acuzat că echipa din Trivale nu este dorită în play-off și se încearcă ajutarea celor de la FCSB să ajungă în primele șase echipe.

În acest context, Gigi Becali a fost întrebat despre convocarea lui Marian Barbu la meciul de pe ”Ion Oblemenco” împotriva Universității Craiova.

Patronul de la FCSB a mărturisit că nu are emoții în privința arbitrajului, a avut cuvinte de laudă la adresa centralului și a transmis că acesta este de talia lui Istvan Kovacs, cel mai bine cotat arbitru român.

”Marian Barbu e de talia lui Kovacs. Nu mă interesează ce spun alții. Eu îmi spun părerea. Și cred că Barbu e de nivelul lui Istvan Kovacs. E un arbitru valoros. Ce emoții să am că vor fi greșeli? E precum Kovacs de bun. Și cu asta basta!”, a spus Gigi Becali, conform GSP.