Ianis Hagi e titular pentru Rangers in meciul care ii poate scoate pe 'protestanti' din criza prin care trec in ultimele saptamani. Scoasa din Cupa, Rangers are numai sanse teoretice la campionat, unde Celtic e la 16 puncte distanta. Fosta adversara a CFR-ului din Europa League are insa doua meciuri in plus disputate.