Federația de la Moscova a pus la cale un plan îndrăzneț: organizarea unui turneu final paralel, dedicat celor care privesc Cupa Mondială la televizor.



Obiectivul e limpede. Rușii vor să pună presiune pe forurile internaționale și să demonstreze că fotbalul lor încă respiră, chiar și sub sancțiuni. Reuters notează că inițiativa este o "modalitate de a menține atenția mass-mediei" și, implicit, de a forța o revenire pe scena internațională. Practic, se dorește un "Mondial al Exclușilor" care să ruleze în același timp cu turneul oficial programat între 11 iunie și 19 iulie 2026.



Serbia și Grecia, pe lista scurtă a lui Karpin



Oficialii ruși nu au pierdut timpul, au pus mâna pe telefon și au început tatonările. Pe lista potențialelor participante se află nume grele care au ratat calificarea la turneul din America de Nord sau țări cu care Moscova are relații apropiate. Printre acestea se numără Serbia, Grecia, Chile, Peru, Venezuela, Nigeria, Camerun și China.



Mai mult, ambițiile sunt uriașe și frizează absurdul. Potrivit postului de radio ADN Deportes, Federația Rusă (RFS) visează să organizeze partide chiar pe teritoriul Statelor Unite, o mișcare de PR menită să agite serios apele și să atragă presa globală. Chiar dacă totul e momentan la stadiul de proiect, ideea unui eveniment care să amestece geopolitica și sportul prinde contur, iar rușii sunt încrezători.



În lipsa meciurilor oficiale, naționala condusă de Valery Karpin își ține ritmul cu partide de verificare. Luna aceasta, "Sbornaia" a remizat la Sankt Petersburg cu Peru, scor 1-1, și a cedat la Sochi în fața celor din Chile, scor 0-2. Lotul se bazează masiv pe campionatul intern, singurii "stranieri" prezenți la ultimele acțiuni fiind Aleksei Miranchuk de la Atlanta United și căpitanul Aleksandr Golovin de la Monaco.

