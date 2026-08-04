În următoarea stagiune, ambițiile clubului vor fi mai mari, motiv pentru care Inter are nevoie de întăriri. Pe lângă obiectivele fixate pe plan intern, Chivu va trebui să reușească și un parcurs cât mai bun în UEFA Champions League.

Inter Milano, acord cu Tottenham pentru transferul lui Cristian Romero

Cristi Chivu a reușit primul transfer tare din această perioadă de mercato. Inter Milano a ajuns deja la un acord cu Cristian Romero (28 de ani), fundașul care a evoluat în ultimii ani pentru Tottenham. Finalist de Cupă Mondială, sud-americanul o va costa pe Inter Milano 40 de milioane de euro, scrie Mundo Deportivo.

Acum, ar mai rămâne doar ca Inter Milano să ajungă la un acord cu jucătorul în privința salariului. Atletico Madrid rămâne, de asemenea, pe lista echipelor interesate de Romero, dar în acest moment ar părea că italienii au prima șansă.

Romero cunoaște foarte bine fotbalul italian. A evoluat acolo pentru Genoa, Juventus și Atalanta, iar în 2021 a făcut pasul la Tottenham, mai întâi sub formă de împrumut, apoi printr-un transfer definitiv în schimbul a 53,8 milioane de euro.