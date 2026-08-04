NEWS ALERT Acord pentru transferul verii! Cristi Chivu, mutare de senzație

Acord pentru transferul verii! Cristi Chivu, mutare de senzație Serie A
SPORT.RO
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Inter Milano, campioana Italiei, face primul transfer spectaculos din această perioadă de mercato.

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În următoarea stagiune, ambițiile clubului vor fi mai mari, motiv pentru care Inter are nevoie de întăriri. Pe lângă obiectivele fixate pe plan intern, Chivu va trebui să reușească și un parcurs cât mai bun în UEFA Champions League.

Inter Milano, acord cu Tottenham pentru transferul lui Cristian Romero

Cristi Chivu a reușit primul transfer tare din această perioadă de mercato. Inter Milano a ajuns deja la un acord cu Cristian Romero (28 de ani), fundașul care a evoluat în ultimii ani pentru Tottenham. Finalist de Cupă Mondială, sud-americanul o va costa pe Inter Milano 40 de milioane de euro, scrie Mundo Deportivo. 

Acum, ar mai rămâne doar ca Inter Milano să ajungă la un acord cu jucătorul în privința salariului. Atletico Madrid rămâne, de asemenea, pe lista echipelor interesate de Romero, dar în acest moment ar părea că italienii au prima șansă.

Romero cunoaște foarte bine fotbalul italian. A evoluat acolo pentru Genoa, Juventus și Atalanta, iar în 2021 a făcut pasul la Tottenham, mai întâi sub formă de împrumut, apoi printr-un transfer definitiv în schimbul a 53,8 milioane de euro.

Bobo Vieri: „Presiunea există, dar este obișnuit cu ea”

Fostul mare atacant de la Inter a subliniat calitățile lui Cristi Chivu, datorită cărora Inter a triumfat pe plan intern în stagiunea precedentă.

Christian Vieri l-a numit pe tehnicianul român un „antrenor foarte bine pregătit” și nu s-a ferit să spună că a reușit să remonteze o echipă care a avea moralul scăzut după finala Ligii Campionilor pierdută cu un zdrobitor 0-5 în fața lui PSG.

„A fost un jucător foarte bun, iar acum este un antrenor foarte bine pregătit. Înțelege situațiile de joc. Inter i-a oferit o responsabilitate uriașă și nu este pentru oricine să vină aici. Echipa venea după o lovitură grea, iar el a reușit să o reîncarce din punct de vedere mental.

A făcut o treabă extraordinară, echipa a practicat un fotbal spectaculos, a dominat întregul sezon și a câștigat pe deplin titlul. Chivu știe că la Inter trebuie să câștige mereu. Presiunea există, dar este obișnuit cu ea.”, a spus Bobo Vieri, conform TMW.com.

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