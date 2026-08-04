Campionul României a plecat de la FCSB și a bifat deja primul meci la noua echipă

Campionul României a plecat de la FCSB și a bifat deja primul meci la noua echipă Fotbal intern
SPORT.RO
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FCSB s-a despărțit în această vară de Robert Necșulescu, fotbalistul ajungând sub formă de împrumut la Unirea Slobozia.

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FCSBRobert NecșulescuUnirea Slobozia
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Clubul patronat de Gigi Becali caută în continuare întăriri pentru noul sezon, dar în același timp oficializează și plecări, încercând să găsească pentru jucătorii săi cele mai potrivite echipe pentru ca aceștia să prindă cât mai multe minute. 

Extrema dreaptă Robert Necșulescu, în vârstă de 19 ani, a părăsit echipa roș-albastră. Jucătorul a revenit în eșalonul secund la Unirea Slobozia, formație pentru care a mai evoluat și în stagiunea precedentă, mutarea fiind înregistrată la începutul lunii iulie 2026.

  • Uta arad fcsb cupa romaniei betano 03122025 robert necsulescu
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Integralist în prima etapă din liga secundă

Fotbalistul nu a avut nevoie de timp de acomodare la trupa ialomițeană și a fost deja trimis pe teren de staff-ul tehnic. Acesta a evoluat în prima etapă din stagiunea 2026-2027, într-un meci disputat la 1 august 2026 împotriva celor de la FC Bihor și încheiat la egalitate, scor 1-1. Necșulescu, cu o cotă de piață de 75.000 de euro, a fost integralist.

Tânărul jucător de bandă, care a strâns deja selecții la reprezentativa U19 a României, a fost cedat temporar de echipa secundă a celor de la FCSB, urmând să evolueze pentru ialomițeni până la finalul actualei stagiuni.

Robert Necșulescu are în palmares un titlu în Superliga, cucerit în sezonul 2024-2025, alături de FCSB.

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