Dobrogenii au condus cu 2-0 cu două goluri marcate în prima repriză, dar FCSB a reușit să revină în partea secundă și a ”smuls” un rezultat de egalitate, în condițiile în care a avut și un penalty ratat de Florin Tănase.

Nici cei mai importanți jucători nu au scăpat de ”furia” lui Gigi Becali, care a anunțat că e gata să-l cedeze gratis pe Dennis Politic, chiar la rivala Dinamo.

Gigi Becali, primul avertisment pentru Marius Baciu

Printre altele, omul care decide totul la FCSB a fost întrebat dacă problema ar fi la antrenorul Marius Baciu (51 de ani) pentru jocul echipei din ultima perioadă, iar răspunsul a fost afirmativ. Chiar și așa, Becali spune că nu se pune problema unei schimbări la nivelul băncii tehnice.

„(n.r. - Credeți că e o problemă de antrenor?) Eu cred că da, dar nu se pune problema demiterii. Din punct de vedere al posesiei. Am avut 70% posesie, dar nu posesia aia o vreau. Vreau posesie între linii, la mijlocul terenului, să văd faze”, a spus Becali, la Prima Sport.

Marius Baciu (51 de ani) a bifat, până acum, șapte meciuri pentru cei de la FCSB în Superliga României și Conference League. Patru dintre acestea au fost victorii, iar singurele sale înfrângeri sunt cele cu FK Auda.

FCSB rămâne cu șapte puncte după primele trei etape și se pregătește pentru duelul din deplasare cu Sepsi OSK, din următoarea etapă. De partea cealaltă, Farul va juca ”acasă” cu Csikszereda.

Echipele de start din FCSB - Farul 2-2: