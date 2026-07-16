Echipa Dinamo Bucureşti se va duela cu formaţia bosniacă KB Peja, în turul preliminar al FIBA Europe Cup, potrivit tragerii la sorţi de joi, de la Munchen. La feminin, Universitatea Cluj va evolua în grupa F a FIBA EuroCup.

Dinamo și-a aflat adversarul din turul preliminar al FIBA Europe Cup!

Dacă va trece de dubla manşă cu KB Peja, Dinamo va juca în grupa B, în care au fost repartizate, tot joi, Patrioti Levice, BC Oostende, Szolnoki, Girona şi Zastal Zielona Gora.

În grupele competiţiei a optat să continue şi vicecampioana CSM Raiffeisen Oradea, dacă nu trece de preliminariile Ligii Campionilor. Vicecampioana va evolua în grupa H, cu Fribourg Olympic Basket, VEF Riga, Mykonos BC, Lokomotiv Plovdiv şi câştigătoarea din duelul preliminar ai Europe Cup, dintre BC Parnu – Neftchi SC.

Universitatea Craioa va evolua în Grupa C, iar adversarele sale vor fi: Sporting CP (Portugalia), BC Rilski Sportist (Bulgaria), Kolossos H Hotels (Grecia), Esenler Erokspor (Turcia) şi Gence BC (Azerbaidjan).

În grupele FIBA Europe Cup vor fi 48 de echipe pe tabloul principal, împărţite în opt grupe. Primele două clasate se vor califica în Top 16, care se va derula cu patru grupe. Locurile 1-2 vor ajunge în play-off, care se va disputa în sistem eliminatoriu.

Meciurile din turul preliminar vor avea loc în 23 şi 30 septembrie, iar cele din grupe vor începe în 7 octombrie.

În competiţia similară feminină, Universitatea Cluj a fost repartizată în grupa F, cu TTT Riga (Letonia), câştigătoarea turului preliminar dintre Elitzur Ramle – Proteas Voulas, precum şi o echipă învinsă în preliminariile Euroligii.

Meciurile din grupe vor începe în 15 octombrie, informează news.ro.