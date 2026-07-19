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Spania este considerată de bookmakeri favorită în finala împotriva Argentinei. Ultimul meci de la CM 2026 are loc astăzi, începând cu ora 22:00.

Spania, considerată favorită în fața Argentinei

Casele de pariuri din România oferă cote cuprinse între 2.37 și 2.50 pentru o victorie a Spaniei în primele 90 de minute. Argentina este estimată între 3.40 și 3.75.

Scenariul în care Spania va deveni campioană mondială în timpul primelor 90 de minute, în prelungiri sau la loviturile de departajare este cotat la 1.63.

La rândul ei, Argentina are totuși o cotă echilibrată față de cea a Spaniei de 2.27.

Spania - Argentina, marea finală de la CM 2026

Finala Spania - Argentina se va juca astăzi, începând cu ora 22:00, și va fi redată LIVE TEXT pe Sport.ro.

Echipele probabile:

Spania (4-2-3-1): Simon - Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella - Rodri, Fabian - Lamine Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal. Selecţioner: Luis de la Fuente.

Argentina (4-4-2): Martinez - Nahuel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico - Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez, Giuliano Simeone - Messi, Julian Alvarez. Selecţioner: Lionel Scaloni.