"Vedeti cea mai mare banca de virusuri din Asia!" Imagini cu frigiderul 'vechi' din laboratorul din Wuhan unde sunt tinute 1500 de tulpini de virusuri

Au aparut pe internet imagini din laboratorul din care se presupune ca ar fi scapat coronavirusul.

Pozele din interoirul Institutului de Virusologie din Wuhan au starnit ingrijorare in randul oamenilor. In poze apare frigiderul in care sunt depozitate 1.500 de tulpini diferite de virusuri.

Usa frigiderului, care de altfel a fost descris ca fiind 'vechi si uzat', apare rupta in pozele care circula acum pe retelele de socializare. Fotografiile au fost publicate chiar in China, pe contul China Daily, in anul 2018 si au aparut pe Twitter pe 28 martie, anul acesta, insa au fost sterse.

Titlul articolului din China Daily era astfel: "Vedeti cea mai mare banca de virusuri din Asia! Institutul de Virusologie Wuhan din provincia Hubei, conserva mai mult de 1.500 de tulpini de diferite virusuri".





