Imaginile care fac acum inconjurul lumii! Ce s-a intamplat azi cu batranul de 87 de ani pe care un medic din Wuhan l-a scos sa vada 'ultimul apus'

Un batran de 87 de ani a fost scos de un medic din spital pentru a vedea apusul din Wuhan. Din cauza varstei si a efectelor bolii, barbatul se temea ca nu va supravietui infectiei cu coronavirus. Cazul sau a ajuns in toata presa mondiala, iar imaginea patului scos la lumina a emotionat milioane de oameni.

Astazi, presa chineza a anuntat ca batranul s-a vindecat dupa mai bine de o luna in spital si a putut fi externat. Ultimele teste pe care le-a facut au aratat ca este negativ la coronavirus, astfel ca a putut sa paraseasca unitatea medicala! Anuntul e facut de canalul media de limba engleza al Republicii Chineze, CGTN!

We have some good news!

Remember the 87-year-old #COVID19 patient whose picture showing him watching the sunset in a young doctor's company went viral on social media in early March?

He has been discharged from the hospital today after testing negative for the #coronavirus ❤️ pic.twitter.com/IBqQDSXKE6