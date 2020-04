Avea contract in Romania, dar a fost BLOCAT in Wuhan si echipa lui l-a dat afara! Ce s-a intamplat cu fotbalistul despre care nu s-a mai stiut nimic timp de 3 luni

Chinezul Lu Yuefeng a povestit despre cum a trecut peste criza coronavirusului.

Fotbalistul chinez in varsta de 24 de ani a ajuns in Romania in 2017, la CFR Cluj, insa nu a apucat sa debuteze pentru ardeleni la echipa mare, el bifand meciuri doar pentru echipa a doua, in Liga 3. Lu Yuefeng este din Wuhan, locul unde a izbuncit pandemia de coronavirus care a oprit lumea in loc.

Atunci cand a plecat in vacanta in decembrie 2019, chinezul se afla sub contract cu Pandurii Targu Jiu si nimic nu anunta ceea ce urma sa se intample. Lu Yuefeng n-a mai putut sa revina in Romania, fiind blocat in Wuhan, restrictiile fiind extrem de drastice in toata zona.

El a povestit pentru liga2.ro ca inca este la Wuhan si ca orasul a depasit criza cauzata de coronavirus. Starea lui este buna, chiar daca s-a temut pentru viata sa in toata aceasta perioada. Chinezul spune ca ii e dor de fotbal si vrea sa semneze cu o noua echipa, pentru ca intre timp si-a reziliat contractul cu gorjenii.

"Acum sunt bine! Sunt din Wuhan, acum e ok, am terminat cu virusul. Am stat mai mult in casa, nu am prea putut iesi. Aveam contract cu Pandurii, dar nu am putut reveni in Romania si l-arm reziliat. Nu am semnat cu nicio alta echipa. Imi e dor de fotbal, abia astept sa pot juca din nou. Nu se stie nici aici cand se va relua campionatul", a spus Lu pentru sursa citata.

Chinezul a postat pe pagina personala de Facebook un clip video prin care surprinde faptul ca viata oamenilor din Wuhan revine, usor, usor, la normal.