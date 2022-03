Un fotbalist ucrainean cu 144 de selecții e considerat trădător în țara sa. Care ar fi motivul

Rusia a invadat Ucraina în urmă cu nouă zile iar atacul declanșat de Vladimir Putin are consecințe uriașe în sport. Rusia, o adevărată putere în sportul mondial, e sancționată de forurile internaționale, iar sportivii din țara lui Putin au viață grea.

În tot acest timp, mulți dintre reprezentanții Ucrainei care lucrau în Rusia au ales să părăsească țara în care aveau angajamente, cum e și cazul lui Andrei Voronin, însă alții luat altă decizie. Una care a stârnit furia conaționalilor.

Este cazul și celebrului fost căpitan al naționalei Ucrainei, Anatoliy Timoshchuk, fost elev al lui Mircea Lucescu la Șahtior.

"Tolya, ești din Ucraina!"

Actual antrenor secund la Zenit St. Petersbug, tehnicianul în vârstă de 42 de ani a optat pentru a rămâne la echipa-gigant din Rusia, iar hotărârea sa a generat un val de furie. Acum e considerat "trădător"!

"Tolya, cum se poate? Ești din Ucraina. Cum poți să taci și să continui să muncești acolo? Am jucat împreună pentru aceeași echipă, am purtat cu mândrie acel tricou, am cântat imnul, am câștigat și am pierdut. Esti liniștit acum? Tolya, cum vei trăi cu tine", a transmis fostul său coleg Yevgen Levchenko, într-o scrisoare către Tymoshchuk, potrivit sport1.de, citat de eurosport.ro.

4 goluri în 144 de selecții pentru Ucraina a marcat Timoshchuk.

Pentru Șahtior Dontețk, fostul mijlocaș a înscris 32 de goluri în 227 de partide

18 goluri în 155 de meciuri pentru Zenit a înscris Timoshchuk

4 martie 2022. Ziua a noua a invaziei Rusiei în Ucraina. Pe scurt, în sport

* Ironie subtilă sau propaganda lui Putin? Presa din Rusia: ”FIFA și UEFA ne-au suspendat pentru că am fi ieșit campioni mondiali!”

* ”Ești pregătit să îți sacrifici viața, Sergiy?”. Răspunsul răvășitor dat de tenismenul ucrainean Stakhovsky în văzul întregii lumi

* Revoltă în Rusia: toți jucătorii străini de la FC Krasnodar și-au reziliat contractele în semn de protest față de invazia lui Putin

* Ministerul Sportului ajută refugiaţii din Ucraina: 700 de locuri de cazare în baze sportive, puse la dispoziţie!

* Elisabeta Lipă: "Un război fără sens! Știe cineva de ce a început acest război?"

* I-auzi, Gino! Liga Germană de Fotbal va dona Ucrainei un milion de euro ca ajutor umanitar

* Ana Bogdan, marcată profund de meciul cu Yastremska: "Nu cred că am jucat vreodată cu o încărcătură emoțională atât de mare"

* ”Steagul ucrainean m-a ajutat să lupt”. Mexicanii de la Monterrey, solidari cu durerea Elinei Svitolina