„Ești pregătit să îți sacrifici viața, Sergiy?” Răspunsul răvășitor dat de tenismenul ucrainean, Stakhovsky, în văzul întregii lumi

„Și, începem.. A opta zi de când Rusia a invadat Ucraina,” a scris Sergiy Stakhovsky pe Twitter în primele ore ale dimineții de vineri, 4 martie 2022. Tenismenul ucrainean retras din activitate a ales să revină în țara natală pentru a face parte din rezistență, lăsându-și familia în urmă, în siguranță.

„Am ezitat când am plecat, e imposibil să nu eziți. Am trei copii, o soție și eram în vacanță în Dubai când s-a întâmplat asta. Nu a fost o decizie ușoară de luat, dar, pentru mine, în aceste circumstanțe, să fi rămas acasă ar fi fost o decizie incorectă,” a declarat Stakhovsky.

„Ascultă, asta e o întrebare la care nu am un răspuns. Nu sunt sigur că există vreun individ care este gata să îți spună că e dispus să își sacrifice viața. Vreau să îmi văd copiii, vreau să îmi văd soția, ăsta e obiectivul meu. Dar în aceste momente, nimeni nu știe ce se va întâmpla.

Poate nici măcar nu voi ajunge să îmi sacrific viața. Dacă o rachetă lovește clădirea în care stau, nici măcar nu mi-am sacrificat viața, doar am fost ucis,” au fost cuvintele transmise de Sergiy Stakhovsky, ca replică la cea mai dificilă întrebare primită vreodată.

Here we go..day 8 of #RussiaInvadedUkraine

„Dacă aș fi stat acasă, m-aș fi simțit vinovat că nu am venit în țară, iar acum, ajuns aici, mă simt vinovat că mi-am părăsit familia.

Soția mea nu le-a spus copiilor unde mă duc, nici eu nu le-am spus. Cred că sunt suficient de deștepți, fiica mea cea mare are 7 ani, iar fiul meu are 6 ani, așa că bănuiesc că își vor da seama curând unde sunt.

Soția mea a fost nervoasă și nu mi-a acceptat decizia. Mi-a înțeles motivele, dar pentru ea, a fost o trădare și înțeleg complet de ce simte astfel. M-am născut în Ucraina. Ca țară, Ucraina nu mi-a dat niciodată sprijin, nici în dezvoltarea profesională, nici în orice altă privință. Dar nu contează dacă țara mea mi-a dat ceva sau nu.

Emotional & compelling interview.

Ukrainian tennis star Sergiy Stakhovsky returns to fight the Russians, leaving his wife & children behind.

Is he prepared to sacrifice his life?

Listen to his answer: pic.twitter.com/eMwy0dUg7r