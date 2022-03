Asta atitudine! A trăit o spaimă în Ucraina, dar a plecat să arate în lume ce sportivi dă țara ei. Ce a zis Yastremska după încă un meci perfect

Ea a trecut în sferturi de favorita 5, italianca Jasmine Paolini, numărul 48 mondial, scor 6-4, 7-6 (3), într-o oră şi 41 de minute. La finalul confruntării, ca de obicei, Yastremska şi-a pus pe umeri drapelui Ucrainei.

În faza următoare, Dayana Yastremska o va întâlni pe câştigătoarea meciului Sorana Cîrstea (30 WTA şi favorită 2) – Anna Bondar (Ungaria, 79 WTA).

Dayana Yastremska: "Simt că sunt susținută de toată lumea!"

Yastremska a scăpat de curând din "iadul" din ţara ei, ea plecând din Odessa în Republica Moldova şi, după ce a trecut prin România, a ajuns în Franţa.

“Simt că sunt susţinută de toată lumea. Poate într-un moment greu aud sau simt cum oamenii mă susţin aici şi aceasta este încă o victorie pentru Ucraina”, a declarat Yastremska, citată de news.ro.

Ana Bogdan a fost învinsă în primul tur al competiției, scor 6-3, 6-7, 6-7 de către Dayana Yastremska, după trei ore și nouă minute de joc. Ambele tiebreak-uri au fost extrem de echilibrate, terminându-se cu 9-7 în favoarea sportivei din țara vecină.

Dayana Yastremska a primit un wildcard din partea organizatorilor turneului de la Lyon și a părăsit Ucraina, după două nopți dormite în parcarea subterană a blocului rezidențial. Yastremska a trecut prin România în drumul său spre Franța.

Ana Bogdan, fostă adversară a Dayanei; "Nu voi uita experiența asta niciodată"

Într-un interviu acordat pentru Eurosport, Ana Bogdan a vorbit despre confruntarea cu jucătoarea din Ucraina și despre maniera în care s-a simțit totul de pe teren, atât în timpul jocului, dar mai ales la finalul partidei.

"Nu cred că am jucat vreodată un meci cu o încărcătură emoțională atât de mare. Sinceră să fiu nu m-am așteptat să joc chiar cu ea pentru că eu când am văzut acea postare pe care ea a făcut-o m-a atins profund. M-am gândit 'Doamne, sunt două copile!'. Ea are 21 de ani, sora ei cred că are 15. Să plece așa în lume cu un băgăjel după ele… fără părinți, fără cineva din familie, să-i lași în urmă și nu ai idee dacă îi mai vezi, nu-i mai vezi… Am încercat să mă pun în locul ei și m-a emoționat foarte tare.

I-am dat un mesaj, am întrebat-o dacă este bine, știam că vine prin România, că va trece prin țara noastră. Am întrebat-o dacă are nevoie de ceva cât timp e în România și mi-a spus că încearcă să vină la Lyon, dar nu foarte sigură că poate ajunge la timp. A doua zi a ieșit tabloul și am văzut că joc împotriva ei. Îmi părea atât de rău, mi-am zis că trebuie să fiu puternică, e vorba de o competiție, e un meci, trebuie să-l joc ca atare și să încerc să trec peste aceste momente".