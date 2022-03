Războiul din Ucraina mai face o victimă din sport. A murit rugbistul Mikita Bobrov

Octavian Morariu, preşedintele Rugby Europe, a anunţat, vineri, că un tânăr rugbist ucrainean şi familia sa au fost împuşcaţi.

“Veşti foarte triste de la familia rugbiului ucrainean. Mikita Bobrov, un tânăr rugbist, a fost împuşcat alături de familia sa la intrarea în Kiev. Inimile noastre sunt alături de comunitatea rugbiului din Ucraina şi de toţi cei care suferă în aceste vremuri grele”, a notat Morariu pe Twitter.

Very sad news coming from the Ukrainian rugby family. Mykita Bobrov, a young rugby player, was shot along with his family at the entrance to Kyiv. Our heart goes out to the rugby community from Ukraine and everyone who is suffering in these hard times.#RugbyEurope #RugbyForAll pic.twitter.com/GxUskrsj0K