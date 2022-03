Scârbit de ce se întâmplă, Voronin a plecat din Moscova! "Aș ține o armă în mână". Fostul internațional ucrainean se revoltă

Andrei Voronin (42 de ani) a plecat din Moscova în Germania, la Dusseldorf, prin Amsterdam, după ce Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei, joi dimineața.

Fostul mare internațional ucrainean ocupa funcția de antrenor secund la gruparea Dinamo Moscova, însă nu a mai suportat să stea în Rusia, țară care nu renunță la atacurile asupra Ucrainei, și-a făcut bagajele și a plecat. Jurnaliștii de la Bild l-au intervievat pe fostul jucător de la Liverpool.

"Gândurile și inima mea sunt în Ucraina acum. Am prieteni la Harkov, la Kiev, în orașul meu natal, Odessa primesc mesaje de la ei din cinci în cinci minute. Vreau să ajut, dacă aș fi acolo, aș fi cu o armă în mână. Vreau să ajut cu bani", a spus Voronin în Bild, citat de publicația britanică The Sun.

Voronin a jucat de 71 de ori și a marcat opt goluri pentru naționala Ucrainei. A început fotbalul în Germania, unde a evoluat la Monchengladbach, Koln, Leverkusen, dar și la Mainz, sub comanda lui Jurgen Klopp.

"Nu mai puteam să lucrez într-o țară care bombardează Ucraina. Am plecat din Moscova înainte să fie totul blocat, dar nu am putut să aterizăm la Dusseldorf. Am zburat prin Amsterdam. Tatăl meu, care tocmai a fost operat, soacra mea, soția mea și copiii sunt aici acum. Cei mici mergeau la o școală germană în Moscova, dar școala nu mai contează acum.

Nu m-am simțit bine patru zile, mi s-a făcut rău când m-am uitat la filmul imaginilor din țara mea, la televizor. Totul era ireal, ca într-un film de groază. Cu greu mai pot spune ceva", a mai spus Voronin.