Într-o lume tot mai hi-tech, Gigi Becali se chinuiește să țină pasul cu ultimele trenduri. De fapt, le respinge cu vehemență!

Nu o dată, latifundiarul din Pipera și-a criticat jucătorii pentru că sunt dependenți de rețelele de socializare. La un moment dat, tiktokerii FCSB-ului au fost călcați în picioare de Becali, după cum Sport.ro a arătat aici.

Convins că aplicațiile populare sunt total inutile și reprezintă „arma diavolului“, patronul FCSB-ului a trecut la contraatac. Cum? Folosind opțiunea de dezinstalare. La care tocmai a apelat din nou, după cum a mărturisit la Prima Sport.

„Totul e digital acum, Dar eu nu suport digitalul! Nu-mi place. Mă iei pe mine cu digital acum? Eu nu vreau şmecheriile astea. YouTube, l-am scos şi pe ăla, mă enerva“, a spus patronul roș-albaștrilor.

După ce l-a pierdut pe Gigi Becali, Youtube rămâne cu „doar“ 2,7 miliarde de useri activi pe lună, la nivel mondial, potrivit ultimelor date din acest an.