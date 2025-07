Ștefan Târnovanu a ieșit cel mai șifonat, după înfrângerea FCSB-ului de la începutul săptămânii, 1-2 cu Inter d'Escaldes, în Andorra.

Imediat după această partidă din turul I preliminar Champions League, manșa secundă, patronul Gigi Becali l-a desființat pe portarul său internațional. Sport.ro a arătat aici că Târnovanu a fost amenințat cu pierderea postului de titular însă, în cele din urmă, a fost integralist și în victoria cu Petrolul (1-0).

Apărut la interviul de după meci, goalkeeper-ul roș-albaștrilor a mărturisit că, la mijlocul săptămânii, a avut o discuție telefonică decisivă cu patronul echipei prin care și-a salvat locul în echipă.

„O victorie de care aveam mare nevoie. Ne-am creat multe ocazii, dar păcat că n-am dat mai multe goluri. Înfrângerea de la Andorra a fost un meci aparte, nu ne-a ieșit nimic acolo. Acum, cu Petrolul am jucat foarte foarte bine. Cât timp nu iau gol, sunt cel mai fericit. Știm cu toții cine e patronul echipei. Am avut o discuție cu dânsul, m-a sunat. Sunt profesionist și încerc să-mi fac treaba cât mai bine. Nu pot să zic că au fost niște zile mai grele penru mine, nu! Sperăm ca meciul cu Petrolul să fie un nou început, mai ales că marți avem un meci european destul de important. Sper să jucăm din ce în ce mai bine. Trebuie să fim mai concentrați, să nu mai facem greșeli mari în apărare. Eu cred că va fi bine, la FCSB. În subconștientul nostru poate fi gândul tuturor la Champions League. E un vis pe care ni-l dorim mult să-l îndeplinim. Am vorbit și despre Tiktok cu patronul echipei. Ne-am înțeles, am lămurit lucrurile și mai multe nu vreau să spun, sunt jucător profesionist“, a comentat Târnovanu după victoria cu Petrolul de sâmbătă.