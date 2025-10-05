VIDEO Are sau nu Gigi Becali TikTok? ”Remontadaaaaa!”

Are sau nu Gigi Becali TikTok? &rdquo;Remontadaaaaa!&rdquo; Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB s-a impus în derby-ul de pe Arena Națională, 1-0 cu Universitatea Craiova.

TAGS:
Gigi BecaliFCSBAlexandru StoianIstvan Kovacstiktok
Din articol

FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Naţională, într-o partidă din din etapa a 12-a a Superligii de fotbal.

Meciul a fost decis practic de VAR, în condițiile în care centralul Istvan Kovacs a fost total depășit de fazele cele mai importante de pe gazon! AICI LIVE TEXT CU VIDEO CU TOATE FAZELE IMPORTANTE la FCSB - Universitatea Craiova 1-0

În clasicul ”turneu” pe la televiziuni de după meci, patronul Gigi Becali a subliniat că victoria din derby-ul cu oltenii este începutul revenirii campioanei, aflată acum pe locul 11 în Superligă.

Întrebat la Prima Sport dacă are sau nu TikTok, Becali și-a mai îndulcit discursul anterior despre rețeaua de socializare (”îi acaparează dracul”, ”te păcălesc dracii” etc.), a negat că l-ar interesa așa ceva și a încheiat intervenția cu ”Remontadaaaaa!”.

Omul cu penalty-ul în FCSB - Universitatea Craiova: ”Când m-am întins pe jos am spus: Doamne-ajută! E o onoare când mă laudă nea Gigi”

Unicul gol al partidei a fost reuşit Florin Tănase (39 - penalty), după un fault comis de Vladimir Screciu asupra lui Alexandru Stoian, dictat la sesizarea arbitrajului video.

"La fotbal mai sunt şi ratări, normal, trebuie să înveţi din greşeli. Eu sincer nu am ştiut dacă e în careu (n.r. - faultul lui Screciu).

Când m-am întins pe jos am spus: Doamne-ajută! Clar, era nevoie de gol. E bine că am ţinut de rezultat până la final şi a ieşit bine. E o onoare pentru mine când mă laudă nea Gigi (n.r. - Becali).

Sincer, nu simt o presiune, şi la domnul Hagi era la fel (n.r. - la Farul Constanța). Clar, e altă atmosferă, suntem fericiţi. Încercăm să o ţinem tot aşa, de acum încolo să nu mai pierdem puncte.

Nu a fost nimic wow, se vedea că nu suntem noi. Începe revenirea! Moralul s-a ridicat, nu cred că o să ducă până la final multe echipe. Noi suntem campioana. Eu zic că o să ne revenim", a declarat Alexandru Stoian (17 ani) la flash-interviul de la finalul derby-ului.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
Ce aduce noul ciclon atunci c&acirc;nd se va instala deasupra Rom&acirc;niei. Fenomenele meteo așteptate &icirc;n următoarele zile
ARTICOLE PE SUBIECT
Perfecțiune &icirc;n Superligă! Fotbalistul lui Dinamo care are o precizie a paselor de aproape 100% și o explicație pentru succesul &rdquo;c&acirc;inilor&rdquo;
Perfecțiune în Superligă! Fotbalistul lui Dinamo care are o precizie a paselor de aproape 100% și o explicație pentru succesul ”câinilor”
ULTIMELE STIRI
Ironia lui Florin Tănase după ce Universitatea Craiova s-a plans de arbitrajul lui Istvan Kovacs: &rdquo;Dacă făceam asta, nu mai era penalty!&rdquo;
Ironia lui Florin Tănase după ce Universitatea Craiova s-a plans de arbitrajul lui Istvan Kovacs: ”Dacă făceam asta, nu mai era penalty!”
Lille - PSG 1-1! Derby-ul etapei #7 din Ligue 1 a fost &icirc;n direct pe VOYO. Paris Saint-Germain, victima lui Mbappe
Lille - PSG 1-1! Derby-ul etapei #7 din Ligue 1 a fost în direct pe VOYO. Paris Saint-Germain, victima lui Mbappe
Mirel Rădoi a răbufnit după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu FCSB și anunță un protest fără precedent: Nu mă duc! Ei sunt &icirc;mpărați
Mirel Rădoi a răbufnit după înfrângerea cu FCSB și anunță un protest fără precedent: "Nu mă duc! Ei sunt împărați"
Omul cu penalty-ul &icirc;n FCSB - Universitatea Craiova: &rdquo;C&acirc;nd m-am &icirc;ntins pe jos am spus: Doamne-ajută! E o onoare c&acirc;nd mă laudă nea Gigi&rdquo;
Omul cu penalty-ul în FCSB - Universitatea Craiova: ”Când m-am întins pe jos am spus: Doamne-ajută! E o onoare când mă laudă nea Gigi”
Supărat pe arbitraj, Screciu a dezvăluit ce i-a spus un jucător de la FCSB &icirc;n timpul meciului: &rdquo;Mamă, nu mă așteptam la c&acirc;te am făcut!&rdquo;
Supărat pe arbitraj, Screciu a dezvăluit ce i-a spus un jucător de la FCSB în timpul meciului: ”Mamă, nu mă așteptam la câte am făcut!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: &rdquo;Nu cred că va ma juca prea mult!&rdquo;

Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”

FCSB - Universitatea Craiova 1-0, cu IstVAR Kovacs! Cel mai bun arbitru al Rom&acirc;niei nu mai vede NIMIC pe teren

FCSB - Universitatea Craiova 1-0, cu IstVAR Kovacs! Cel mai bun arbitru al României nu mai vede NIMIC pe teren

Ioan Ovidiu Sabău, OUT! Un fost antrenor din Superliga &icirc;i va lua locul la U Cluj

Ioan Ovidiu Sabău, OUT! Un fost antrenor din Superliga îi va lua locul la U Cluj

Gazzetta dello Sport a descris &icirc;n două cuvinte Interul lui Chivu, după a cincea victorie consecutivă

Gazzetta dello Sport a descris în două cuvinte Interul lui Chivu, după a cincea victorie consecutivă

FCSB pregătește oferta: Aștept OK-ul de la Gigi! Un om &icirc;n care am &icirc;ncredere

FCSB pregătește oferta: "Aștept OK-ul de la Gigi! Un om în care am încredere"

Inter Milano, mesaj &icirc;n două cuvinte pentru Cristi Chivu după victoria cu Cremonese

Inter Milano, mesaj în două cuvinte pentru Cristi Chivu după victoria cu Cremonese



Recomandarile redactiei
Mirel Rădoi a răbufnit după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu FCSB și anunță un protest fără precedent: Nu mă duc! Ei sunt &icirc;mpărați
Mirel Rădoi a răbufnit după înfrângerea cu FCSB și anunță un protest fără precedent: "Nu mă duc! Ei sunt împărați"
Gigi Becali a făcut praf doi jucători după FCSB &ndash; Craiova: &rdquo;L-am băgat și ce a făcut? Bă, dormi?&rdquo;
Gigi Becali a făcut praf doi jucători după FCSB – Craiova: ”L-am băgat și ce a făcut? Bă, dormi?”
Ironia lui Florin Tănase după ce Universitatea Craiova s-a plans de arbitrajul lui Istvan Kovacs: &rdquo;Dacă făceam asta, nu mai era penalty!&rdquo;
Ironia lui Florin Tănase după ce Universitatea Craiova s-a plans de arbitrajul lui Istvan Kovacs: ”Dacă făceam asta, nu mai era penalty!”
Supărat pe arbitraj, Screciu a dezvăluit ce i-a spus un jucător de la FCSB &icirc;n timpul meciului: &rdquo;Mamă, nu mă așteptam la c&acirc;te am făcut!&rdquo;
Supărat pe arbitraj, Screciu a dezvăluit ce i-a spus un jucător de la FCSB în timpul meciului: ”Mamă, nu mă așteptam la câte am făcut!”
Omul cu penalty-ul &icirc;n FCSB - Universitatea Craiova: &rdquo;C&acirc;nd m-am &icirc;ntins pe jos am spus: Doamne-ajută! E o onoare c&acirc;nd mă laudă nea Gigi&rdquo;
Omul cu penalty-ul în FCSB - Universitatea Craiova: ”Când m-am întins pe jos am spus: Doamne-ajută! E o onoare când mă laudă nea Gigi”
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Gigi Becali vrea să-i schimbe poziția unui jucător de la FCSB! Reacția lui Ilie Dumitrescu: &rdquo;Dacă vrea Gigi să &icirc;l bage &rsquo;9&rsquo;, e &rsquo;9&rsquo;, dar nu e &rsquo;9&rsquo;!&rdquo;
Gigi Becali vrea să-i schimbe poziția unui jucător de la FCSB! Reacția lui Ilie Dumitrescu: ”Dacă vrea Gigi să îl bage ’9’, e ’9’, dar nu e ’9’!”
Gică Hagi a răspuns prompt c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat despre transferul lui Stoian la FCSB
Gică Hagi a răspuns prompt când a fost întrebat despre transferul lui Stoian la FCSB
CITESTE SI
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e &icirc;n buzunar

stirileprotv Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar

La 52 de ani s-a lăsat fotografiată la piscină, cu costum de baie nesemnificativ. Sofia Vergara, tot fără iubit la un an de la divorț

protv La 52 de ani s-a lăsat fotografiată la piscină, cu costum de baie nesemnificativ. Sofia Vergara, tot fără iubit la un an de la divorț

Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!