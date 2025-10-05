FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Naţională, într-o partidă din din etapa a 12-a a Superligii de fotbal.

Meciul a fost decis practic de VAR, în condițiile în care centralul Istvan Kovacs a fost total depășit de fazele cele mai importante de pe gazon! AICI LIVE TEXT CU VIDEO CU TOATE FAZELE IMPORTANTE la FCSB - Universitatea Craiova 1-0

În clasicul ”turneu” pe la televiziuni de după meci, patronul Gigi Becali a subliniat că victoria din derby-ul cu oltenii este începutul revenirii campioanei, aflată acum pe locul 11 în Superligă.

Întrebat la Prima Sport dacă are sau nu TikTok, Becali și-a mai îndulcit discursul anterior despre rețeaua de socializare (”îi acaparează dracul”, ”te păcălesc dracii” etc.), a negat că l-ar interesa așa ceva și a încheiat intervenția cu ”Remontadaaaaa!”.

Omul cu penalty-ul în FCSB - Universitatea Craiova: ”Când m-am întins pe jos am spus: Doamne-ajută! E o onoare când mă laudă nea Gigi”



Unicul gol al partidei a fost reuşit Florin Tănase (39 - penalty), după un fault comis de Vladimir Screciu asupra lui Alexandru Stoian, dictat la sesizarea arbitrajului video.

