Tiktokerii FCSB-ului, călcați în picioare de Becali: „Cei mai slabi! Dacă ești prost...“

„Eu sunt antrenor de portari de acum!“

În continuarea tiradei sale, patronul l-a transformat pe Ștefan Târnovanu (25 de ani) în „clientul“ său preferat.

„Lui Târnovanu îi dau eu tiktok în timpul meciului, când va apăra Zima. Ia tiktok de aici! El nu va mai da pase lobate în tușă, că așa îl învață pe el antrenorii. Lasă că îl învăț eu să nu mai dea pase lobate. Nu mai are voie, că nu e jucător de picior. El se dă și important, dă pase lobate. De acum încolo, are voie doar să degajeze central. Eu sunt antrenorul de portari de acum. O dai doar central. Că dacă dai central, poate câștigăm noi mingea la cap. Dacă dai în tușă, i-o dai adversarului. Nu are voie decât în față. Dacă degejează lung, adversarul e cu fața și că cu capul tot la noi“, a adăugat Becali.