Desafio Club, podcastul care dezvăluie culisele reality show-ului de la PRO TV, Desafio: Aventura, disponibil de astăzi pe YouTube

Interesul uriaș stârnit de reality show-ul Desafio: Aventura, difuzat la PRO TV și pe VOYO, se transformă într-o surpriză de proporții pentru fanii emisiunii. Astăzi se lansează Desafio Club, un podcast dedicat culiselor, interviurilor exclusive și reacțiilor la imagini din competiție. Podcastul este moderat de Bogdan Drăcea și Mădălin Cîrje și va fi difuzat săptămânal, în fiecare miercuri, pe canalul de YouTube al lui Drăcea.

Formatul aduce în prim-plan concurenți din Desafio: Aventura, care vor vorbi deschis despre experiențele lor din competiție, momentele tensionate, strategiile din spatele jocului și lucrurile care nu s-au văzut la televizor. Desafio Club promite discuții sincere, imagini comentate din edițiile emisiunii și dezvăluiri în exclusivitate, devenind rapid un punct de întâlnire pentru comunitatea de fani ai show-ului.

“Din frica de a participa la competiție, am ales varianta mai ușoară, mai exact să ne dam cu părerea. De asta, săptămânal, vom avea câte un concurent invitat în fiecare miercuri, cu care vom face haz de necazul din junglă și încercăm să aflăm inside-uri despre competiție”, spune Mădălin Cîrje.

„Vă promitem cele mai tari bârfe care nu s-au văzut pe cameră. Am glumit, dar acum că v-am atras atenția, vă pot spune că vrem să îi chemăm pe toți participanții din Desafio la o vorbă. Au fost probe grele și probabil multe lucruri nespuse și nevăzute, însă promitem să facem treabă bună”, spune Bogdan Drăcea.

Primul episod al podcastului, disponibil deja pe pagina de YouTube Drăcea, îl are ca invitat pe Babasha, unul dintre cei mai remarcați concurenți ai reality show-ului Desafio: Aventura. Artistul vine în Desafio Club cu povești din culise, explicații detaliate despre altercațiile verbale din competiție și reacții sincere la momentele controversate care au ținut publicul cu sufletul la gură.

Babasha vorbește deschis despre presiunea competiției, relațiile dintre concurenți și impactul experienței Desafio asupra parcursului său personal, oferind fanilor o perspectivă autentică și necenzurată.

Primul episod este disponibil începând de astăzi, exclusiv pe YouTube – canalul Drăcea, și marchează startul unui podcast care promite să devină un reper pentru fanii Desafio: Aventura.

