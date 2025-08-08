Presat mai degrabă de propriile idealuri decât orice altceva, la douăzeci și doi de ani și cu cinci titluri de mare șlem în palmares, Carlos Alcaraz ocupă locul doi în clasamentul ATP.

Tenismenul din Murcia nu este neapărat preocupat de redobândirea primei poziții în ierarhia mondială cât este interesat de câștigarea de noi titluri de mare șlem.

Carlos Alcaraz nu își refuză ciocolată și deserturi nici măcar în timpul turneelor

Deși a ratat „tripla” pe iarba de la Wimbledon, după doi ani în care l-a depășit pe Novak Djokovic în ultimele acte ale întrecerii majore din Marea Britanie, Carlos Alcaraz a acceptat înfrângerea suferită în fața lui Jannik Sinner cu seninătate și privește cu încredere înspre viitorul în care vrea să se apropie cât mai mult de recordurile istorice deținute de Djokovic, Nadal și Federer.

Întrebat cum sărbătorește un succes mare pe care îl atinge în circuit, Carlos Alcaraz a dezvăluit că se bucură cel mai tare de mâncarea pregătită de mama sa.

Alcaraz se bucură cel mai mult mâncarea făcută de mama sa

Spre deosebire de rivalii săi, Jannik Sinner și Novak Djokovic, Carlos Alcaraz se arată mai permisiv față de sine însuși atunci când vine vorba despre împlinirea unor pofte culinare.

Alcaraz este la fel de atent față de cantitățile pe care le consumă, însă nu egal de strict precum competitorii săi în ceea ce privește sincronizarea momentelor de permisivitate.