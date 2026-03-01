Manchester United - Crystal Palace, LIVE pe VOYO de la 16:00. "Diavolii" au șansa de a urca pe podium

Manchester United - Crystal Palace, LIVE pe VOYO de la 16:00. "Diavolii" au șansa de a urca pe podium Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Manchester United - Crystal Palace se joacă duminică, de la 16:00, în runda cu numărul 28 din Premier League, LIVE pe VOYO.

TAGS:
Manchester UnitedCrystal Palace
Din articol

Manchester United - Crystal Palace, LIVE pe VOYO de la 16:00

Manchester United traversează o formă excelentă sub comanda lui Michael Carrick, nu mai puțin de cinci victorii și o remiză în ultimele șase etape de campionat. 

Cu o victorie duminică pe Old Trafford, United are șansa de a urca pe locul 3, profitând astfel de eșecul total neașteptat suferit în această rundă de Aston Villa pe terenul ultimei clasate Wolves.

De partea cealaltă, Crystal Palace, deținătoarea Cupei și Supercupei Angliei, a câștigat în ultima rundă la limită contra lui Wolves, 1-0, iar joi a obținut calificarea în optimile Conference League, după 2-0 împotriva lui Zrijnski.

În partida tur, disputată în noiembrie pe Selhurst Park, Manchester United a revenit după ce a fost condusă și s-a impus cu 2-1 contra lui Crystal Palace, în urma golurilor înscrise de Joshua Zirkzee și Mason Mount.

Echipele probabile:

  • Manchester United: Lammens - Dalot, Yoro, Maguire, Shaw - Casemiro, Mainoo - Mbeumo, Fernandes, Cunha - Sesko
  • Crystal Palace: Henderson - Canvot, Richards, Lacroix - Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell - Sarr, Guessand - Strand Larsen
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Presa iraniană de stat a confirmat că liderul suprem iranian, ayatolahul Ali Khamenei, a murit: ”A urcat la înaltele ceruri”
Presa iraniană de stat a confirmat că liderul suprem iranian, ayatolahul Ali Khamenei, a murit: ”A urcat la înaltele ceruri”
ULTIMELE STIRI
CSO Voluntari, victorie clară! Ilfovencele devin lider provizoriu în Divizia A1
CSO Voluntari, victorie clară! Ilfovencele devin lider provizoriu în Divizia A1
Lamine Yamal a dezvăluit ce va face după hattrick-ul cu Villarreal: „Cu siguranță!”
Lamine Yamal a dezvăluit ce va face după hattrick-ul cu Villarreal: „Cu siguranță!”
Iureș după Farul - CFR Cluj: "Meciul nu trebuia să înceapă! Suntem călcați în picioare"
Iureș după Farul - CFR Cluj: "Meciul nu trebuia să înceapă! Suntem călcați în picioare"
Chindia Târgoviște - FC Bihor pe Sport.ro! Echipa care se poate califica matematic astăzi în play-off
Chindia Târgoviște - FC Bihor pe Sport.ro! Echipa care se poate califica matematic astăzi în play-off
Cristiano Ronaldo a ieșit accidentat: Al-Nassr, în alertă! Starul lusitan a ratat și un penalty
Cristiano Ronaldo a ieșit accidentat: Al-Nassr, în alertă! Starul lusitan a ratat și un penalty
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Italienii au rămas mască după ce au văzut ce a făcut Chivu: "O tiranie teribilă cum rar există"

Italienii au rămas mască după ce au văzut ce a făcut Chivu: "O tiranie teribilă cum rar există"

Doar un scenariu! Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după victoria lui CFR

Doar un scenariu! Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după victoria lui CFR

Dinamo și-a găsit atacant! A jucat la AS Monaco sau FC Thun și înscrie meci de meci

Dinamo și-a găsit atacant! A jucat la AS Monaco sau FC Thun și înscrie meci de meci

FCSB riscă să fie OUT din Superligă dacă Gigi Becali se ține de cuvânt!

FCSB riscă să fie OUT din Superligă dacă Gigi Becali se ține de cuvânt!

După Rashford, Barcelona pregătește încă un transfer tare: ”Putem să dezvăluim”

După Rashford, Barcelona pregătește încă un transfer tare: ”Putem să dezvăluim”

Surpriză în Corvinul - CS Dinamo și DEZASTRU la Piatra Neamț, Sepsi OSK și FC Voluntari au dat câte 5 goluri, ASA Târgu Mureș a câștigat greu

Surpriză în Corvinul - CS Dinamo și DEZASTRU la Piatra Neamț, Sepsi OSK și FC Voluntari au dat câte 5 goluri, ASA Târgu Mureș a câștigat greu



Recomandarile redactiei
Lamine Yamal a dezvăluit ce va face după hattrick-ul cu Villarreal: „Cu siguranță!”
Lamine Yamal a dezvăluit ce va face după hattrick-ul cu Villarreal: „Cu siguranță!”
Iureș după Farul - CFR Cluj: "Meciul nu trebuia să înceapă! Suntem călcați în picioare"
Iureș după Farul - CFR Cluj: "Meciul nu trebuia să înceapă! Suntem călcați în picioare"
Adrian Porumboiu a dat verdictul după scandalul uriaș de la Farul - CFR Cluj: "Nu pot să-mi explic de ce!"
Adrian Porumboiu a dat verdictul după scandalul uriaș de la Farul - CFR Cluj: "Nu pot să-mi explic de ce!"
Cristiano Ronaldo a ieșit accidentat: Al-Nassr, în alertă! Starul lusitan a ratat și un penalty
Cristiano Ronaldo a ieșit accidentat: Al-Nassr, în alertă! Starul lusitan a ratat și un penalty
Iulia Pârlea și Busu sunt invitații de la Fața la Joc! Emisiunea se vede la PRO TV și pe VOYO, de la 13:30
Iulia Pârlea și Busu sunt invitații de la Fața la Joc! Emisiunea se vede la PRO TV și pe VOYO, de la 13:30
Alte subiecte de interes
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Clasamentul suporterilor din Premier League. Atmosfera de pe Anfield e pe locul 1, Manchester City nu prinde Top 5
Clasamentul suporterilor din Premier League. Atmosfera de pe Anfield e pe locul 1, Manchester City nu prinde Top 5
Englezii dezvăluie ce a vrut să facă Postecoglou în cazul lui Drăgușin: "Probabil fanii ar fi înnebunit!"
Englezii dezvăluie ce a vrut să facă Postecoglou în cazul lui Drăgușin: "Probabil fanii ar fi înnebunit!"
CITESTE SI
Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

stirileprotv Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă”

stirileprotv Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă”

Sondaj: Peste jumătate dintre angajați vor să își schimbe jobul până la finalul anului. Ce i-ar convinge să rămână

stirileprotv Sondaj: Peste jumătate dintre angajați vor să își schimbe jobul până la finalul anului. Ce i-ar convinge să rămână

Mesajul SUA către România: ”NU părăsim NATO”. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace”

stirileprotv Mesajul SUA către România: ”NU părăsim NATO”. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!