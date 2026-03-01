Manchester United - Crystal Palace, LIVE pe VOYO de la 16:00. "Diavolii" au șansa de a urca pe podium

Manchester United traversează o formă excelentă sub comanda lui Michael Carrick, nu mai puțin de cinci victorii și o remiză în ultimele șase etape de campionat.

Cu o victorie duminică pe Old Trafford, United are șansa de a urca pe locul 3, profitând astfel de eșecul total neașteptat suferit în această rundă de Aston Villa pe terenul ultimei clasate Wolves.

De partea cealaltă, Crystal Palace, deținătoarea Cupei și Supercupei Angliei, a câștigat în ultima rundă la limită contra lui Wolves, 1-0, iar joi a obținut calificarea în optimile Conference League, după 2-0 împotriva lui Zrijnski.

În partida tur, disputată în noiembrie pe Selhurst Park, Manchester United a revenit după ce a fost condusă și s-a impus cu 2-1 contra lui Crystal Palace, în urma golurilor înscrise de Joshua Zirkzee și Mason Mount.

Echipele probabile: