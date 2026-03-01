FCSB se află pe locul șapte în clasament, la trei puncte de ultimul loc ce duce în play-off. Roș-albaștrii au patru victorii și o înfrângere în ultimele cinci meciuri de campionat și vin după succesul cu 4-1 cu Metaloglobus din runda trecută.

Echipa patronată de Gigi Becali are nevoie ca rivala Dinamo să nu piardă cu FC Argeș pentru a păstra șanse la play-off până la ora meciului cu UTA care se joacă la Arad.

Iuliu Mureșan o vrea pe FCSB în play-off: „E o mare tragedie”

Președintele lui CFR Cluj a fost întrebat dacă și-ar dori ca FCSB să rateze play-off-ul, având în vedere că echipa bucureșteană ar putea fi o rivală a clujenilor pentru lupta la podium.

Însă, Iuliu Mureșan a surprins și a dezvăluit că un play-off fără FCSB ar fi în dezavantajul lui CFR Cluj.

„Sigur că e o mare tragedie. Din punctul meu de vedere nu e bine dacă nu va fi în play-off FCSB. Am declarat public că aş vrea să fie FCSB. E o reţetă foarte bună pentru noi, e şi rating.

Noi avem două meciuri la care avem cea mai bună reţetă financiară, cu U Cluj şi cu FCSB. Eu vreau să fie şi FCSB în play-off, nu pot fi suspectat de nimic. Interesul clubului meu e să facă cea mai bună reţetă la meciurile de acasă”, a spus Iuliu Mureșan la Prima Sport.

Partida UTA - FCSB, din runda 29 a Superligii, va avea loc duminică, de la ora 21:00, poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.