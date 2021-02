SPECIAL | Se implinesc 76 de ani de la construirea primului automobil romanesc! Fabricat la Resita, din ambitia unui miliardar roman

Dacia este masina-simbol a Romaniei, dar nu a fost primul automobil construit complet in tara noastra.

Primul automobil 100% romanesc a aparut la Resita, in anul 1945, in fabricile celebrului industrias si inginer roman, Nicolae Malaxa. Proiectul a fost facut de un grup de ingineri si tehnicieni de la uzinele A.S.A.M. si Malaxa din Bucuresti si IAR din Brasov, condusi de ing. Petre Carp. Automobilul se numea Malaxa 1C, avea un motor in trei cilindri in stea, cu racire fortata cu aer, capabil sa dezvolte 30 de cai putere si o viteza maxima de 120 km pe ora.

Designul era considerat elegant si aerodinamic pentru acea vreme, portabajul se gasea in partea din fata a masinii, iar consumul era de 10 litri de benzina la fiecare 100 de km parcursi. In perioada 1945-1947, s-au produs aproximativ 800 de masini romanesti, dar productia a fost stopata cand ocupantii rusii au hotarat sa mute mare parte din linia de asamblare in URSS. Legenda spune ca liderul comunist Leonid Brejnev a ramas impresionat de calitatile automobilului Malaxa, in timpul unui drum Bucuresti - Sofia, si a cerut mutarea uzinei din Resita la Podgorye, in Urali.

CINE A FOST NICOLAE MALAXA, MILIARDARUL CARE A COMANDAT CONSTRUCTIA MASINII

Nascut la Husi, in decembrie 1884, Nicolae Malaxa era copilul unui bogat negustor aroman cu origini grecesti si al fiicei unui dregator local. Pasionat de tehnica, el a urmat cursurile Politehnicii din Karlsruhe (Germania), iar in 1921, la marginea Bucurestiului, a infiintat un atelier de reparatii material rulant, unde erau reparate locomotive si vagoane. Conectat la lumea politica, Malaxa a devenit unul dintre beneficiarii principali ai decretelor guvernamentale prin care se dorea sprijinirea industriei romanesti si, in 1927, a primit o comanda cu plata in avans pentru constructia primelor locomotive romanesti. Pana in 1939, fabrica sa a crescut in marime, ajungand una dintre cele mai mari din Europa, si producea 93 de locomotive pe an. Grupul sau industrial cuprindea Uzinele Malaxa (fosta "23 August", actuala "Faur"), fabrica de tevi de otel fara sudura (actuala Uzina "Republica"), Uzinele Tohani - Zarnesti si Magazinele Unite de Fierarie din Galati, industriasul avand pachete de actiuni importante si la Astra Arad, Uzinele si Domeniile de Fier Resita, IOR Bucuresti sau Unio Satu Mare.

In 1948, regimul comunist i-a nationalizat toate companiile si, in acelasi an, el a emigrat in SUA, unde isi transferase deja o buna parte a averii. Industriasul roman a murit in 1965 in New Jersey. Unul dintre oamenii care au ajutat la modernizarea tarii, un filantrop si un sustinator al cercetarii stiintifice si al artelor, Malaxa a fost considerat si un afacerist fara scrupule, un apropiat al tuturor formatiunilor politice, finantand de la regimul lui Carol al II-lea si partidele istorice pana la Garda de Fier si Partidul Comunist. La un moment dat, 96% din productia fabricilor sale era achizitionata de catre statul roman, de obicei cu plata in avans. Averea sa nu a fost niciodata cuantificata, dar se crede ca a fost unul dintre miliardarii perioadei interbelice, alaturi de Max Auschnitt, Jean Mihail, Aristide Blank si Dumitru Mociornita. Urmasii lui Malaxa au primit despagubiri de peste 300 milioane de dolari pentru proprietatile confiscate de regimul comunist.

PRIMUL AUTOMOBIL CONSTRUIT PE TERITORIUL ROMANIEI, LA ARAD

Din punct de vedere geografic, primul automobil construit pe teritoriul tarii noastre a fost construit la Arad, in fabrica Marta (Magyar Automobil Reszveny Tarsasag Arad), in 1909. Societatea era o sucursala a firmei americane Westinghouse, prin intermediul filialei din Le Havre. In fabrica aradeana se fabricau motoare pentru utilaje feroviare, autobuze cu si fara etaj, camioane de 3 si 5 tone si, din 1910, autoturisme in mai multe forme de caroserie. Acestea se numeau "Marta" si aveau motoare cu 4 cilindri (20CP, 30CP si 40CP). S-au fabricat 150 de automobile, pana in 1912, cand compania-mama a dat faliment si locatia a fost preluata de Austro Daimler, care a construit masini si camioane sub licenta. Dupa 1918 si alipirea regiunii Crisana la Romania, MARTA si Fabrica de Vagoane Weitzer au fost unite in Societatea Astra Arad, care producea autoturisme, camioane si stropitoare. Ulterior, aici s-au produs avioane si utilajele, dar, in 1926, s-a mutat la Brasov, unde s-a infiintat Intreprinderea Aeronautica Romana (IAR).

PRIMUL AUTOMOBIL CONSTRUIT DE UN ROMAN, IN 1880!

Primul automobil construit de un inginer de origine romana este considerata masina cu aburi a lui Dumitru Vasescu, finalizata in 1880. Acesta a studiat la Ecole Central din Paris si si-a instalat un atelier pe strada Michelet. El ar fi reusit sa finalizeze un automobil cu abur in 1880, care a devenit o curiozitate a acelor vremuri pe strazile pariziene. Masina era compusa dintr‑o caldare multitubulara cu tevile de legatura, robinetii si manometrele de presiune astfel dispuse, incat sa poata fi manevrate cu usurinta. Drept combustibil erau folositi carbunii, iar rotile din spate erau confectionate din jante metalice cu spite de otel, cu anvelope de cauciuc plin. Rotile din fata aveau anvelope cu dimensiuni mai mici si erau facute din metal. Automobilul lui Dimitrie Vasescu era prevazut cu doua sisteme de franare independente. Rezervorul de apa era situat sub scaunul conducatorului, iar volanul de directie se afla in partea dreapta a masinii. Dupa terminarea studiilor la Paris, Vasescu s-a intors in tara, in 1906, aducand cu el si automobilul cu abur, cu care a circulat prin Bucuresti. Masina a fost expusa la Scoala de Poduri si Sosele din Capitala, unde acesta a lucrat ca profesor. De asemenea, primul vehicul inmatriculat in Romania a fost un model FN Herstal, in anul 1900, produs de Fabrique Nationale d’Armes de Guerre, din provincia belgiana Liege.

CE ALTE MARCI S-AU MAI PRODUS IN ROMANIA

Ulterior, in Romania s-au mai produs automobile, camioane si autobuze la uzinele: IAR / UTB / Tractorul (tractoare, masini agricole / Brasov / 1946), MTD / Uzinele Vulcan (autobuze / Bucuresti / 1955), TV / Autobuzul / ROCAR (autobuze, troleibuze, autoutilitare / Bucuresti / 1956), ARO (SUV, furgonete / Campulung-Muscel / 1957), Uzina Mecanica Marsa (camioane militare, basculante / Marsa / 1959), Steagul Rosu / Roman (camioane, autobuze / Brasov / 1960), Dacia (autoturisme, de la Dacia 1100 la Dacia Duster / Mioveni / 1968), TAB (blindate, tancuri, camioane, autotunuri / Automecanica Moreni / 1970), Oltcit (autoturisme, in parteneriat cu Citroen / Craiova / 1981), Intreprinderea de Autoturisme Timisoara (Dacia Lastun / Timisoara / 1989), Compania Industriala Grivita (autobuze Grivbus / Bucuresti / 1993), Astra Bus (autobuze / Arad / 1996), Daewoo (autoturisme, in parteneriat cu Daewoo Motors / Craiova / 1998), Ford (autoturisme / Craiova / 2008) si BMC Truck & Bus (autobuze / Ciorogarla / 2014).