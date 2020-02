SENZATIONAL | Dacia va lansa primul model Hybrid din istoria firmei! Cand va fi lansat si cat va costa

Dacia va prezenta in martie un automobil electric 100%.

Dacia va prezenta in luna martie a acestui an, la Geneva, un automobil 100 % electric. Lansarea unui astfel de automobil reprezinta o noutate absoluta pentru Dacia. Potrivit celor de la hotnews, modelul ar putea fi lansat in Romania in 2021 sau 2022 si va costa in jur de 15.000 de euro.

"Daca deschide un nou capitol al evolutiei sale, abordand segmentul vehiculelor electrice! Standul marcii va expune astfel, in premiera, un show-car 100% electric. O revolutie in gama Dacia, care profita de experienta de peste 10 ani a Grupului Renault in domeniul mobilitatii electrice", se arata in comunicatul celor de la Dacia.