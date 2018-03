FOTO Prima masina pe care BMW i-a dat-o lui Ianis Hagi! RACHETA PE ROTI pentru Hagi Jr, care promite sa fie cuminte: "Sunt responsabil la volan"

Ianis Hagi a semnat recent un contract cu Automobile Bavaria Group si va fi imaginea BMW.

Ianis Hagi a semnat un contract cu dealerul de masini de lux Bavaria Automobile. El a primit, astazi, si primul sau bolid. In varsta de doar 19 ani, pustiul va conduce de acum o "racheta" care prinde suta de kilometri la ora in doar 4.4 secunde!

Ianis Hagi a primit din partea Automobile Bavaria Group un BMW M140i xDrive, culoarea Alpine White, Edition Shadow. Masina este dotata cu un motor M Performant TwinPower Turbo pe benzina, cu 6 cilindri in linie, care dezvolta 340 de cai putere!

La primirea masinii, Ianis a fost anuntat ca va beneficia si un program special de pregatire cu un trainer certificat BMW.

"La volan sunt responsabil, asa cum sunt si pe teren! Trebuie sa am in primul rand grija de mine. La inceput e normal sa invat masina, sa o simt si o sa fie bine. Tatal meu imi va da indicatii toata viata, am de invatat mereu multe lucruri de la el. mai ales la condus, o iau usor, usor", a spus el.

"Sunt bucuros ca parteneriatul continua de atatia ani cu o firma tat de mare, care a avut grija de mine si mi-a dat o masina care m-a ocrotit si in care m-am simtit bine tot timpul. Acum a venit randul lui Ianis. A crescut si il lasam pe el sa conduca", a spus si Gica Hagi.