Run In Bucharest a organizat „RUN & RECOVER ROOFTOP YOGA” – un eveniment dedicat echilibrului dintre mișcare și relaxare

Run In Bucharest a organizat „RUN &amp; RECOVER ROOFTOP YOGA” – un eveniment dedicat echilibrului dintre mișcare și relaxare Stiri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Run In Bucharest, organizatorul celor mai prestigioase competiții de alergare urbană din România – OMV Petrom Bucharest Half Marathon și Raiffeisen Bank Bucharest Marathon – a organizat, sâmbătă, 25 aprilie, un eveniment inedit dedicat pasionaților de alergare, yoga și mindfulness.

TAGS:
alergaresemimaratonSemimaratonul Bucurestiyoga

Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru spectaculos, pe rooftop-ul Promenada Mall, un spațiu în care vegetația se îmbină armonios cu arhitectura urbană, creând ambientul ideal pentru relaxare și reconectare. Participanții au fost invitați să înceapă ziua cu o alergare matinală, urmată de o sesiune de stretching și yoga, menită să sprijine recuperarea fizică și echilibrul mental.

Sesiunea de yoga a fost susținută de un instructor specializat din cadrul World Class România, oferind participanților o experiență ghidată profesionist, adaptată atât începătorilor, cât și celor avansați.

Evenimentul „RUN & RECOVER ROOFTOP YOGA” reprezintă o introducere perfectă pentru cea de-a 15-a ediție a Semimaratonului București, care va avea loc în weekendul 9–10 mai și va reuni la start peste 12.000 de participanți, pe parcursul celor două zile de competiție.

Prin această inițiativă, Run In Bucharest își propune să promoveze nu doar performanța sportivă, ci și importanța recuperării și a echilibrului dintre corp și minte.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele
Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele
ARTICOLE PE SUBIECT
15 ani de excelență în alergare: OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON celebrează tradiția unui eveniment cu 12.000 de alergători la start
15 ani de excelență în alergare: OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON celebrează tradiția unui eveniment cu 12.000 de alergători la start
Cum să îți alegi corect pantofii de alergare: Alexandru Corneschi, ghid pentru amatori, la Poveștile Sport.ro
Cum să îți alegi corect pantofii de alergare: Alexandru Corneschi, ghid pentru amatori, la Poveștile Sport.ro
Maratonistul Alexandru Corneschi dezvăluie la Poveștile Sport.ro ce mănâncă înainte de o cursă de alergare
Maratonistul Alexandru Corneschi dezvăluie la Poveștile Sport.ro ce mănâncă înainte de o cursă de alergare
ULTIMELE STIRI
Anthony Joshua va urca din nou în ring pe 25 iulie
Anthony Joshua va urca din nou în ring pe 25 iulie
Coman, tot mai aproape de FCSB: cum poate repatria Becali golgheterul său
Coman, tot mai aproape de FCSB: cum poate repatria Becali golgheterul său
Nadia Comăneci, față în față cu Elon Musk! Cum a numit-o magnatul american
Nadia Comăneci, față în față cu Elon Musk! Cum a numit-o magnatul american
Metaloglobus - Unirea Slobozia 1-1: remiză agonizantă pentru două echipe în suferință
Metaloglobus - Unirea Slobozia 1-1: remiză agonizantă pentru două echipe în suferință
Messi înapoi la Barcelona?! Xavi a dezvăluit totul
Messi înapoi la Barcelona?! Xavi a dezvăluit totul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Inter, depunctată pe final de sezon? Scandalul din Italia poate arunca în aer lupta la titlu

Inter, depunctată pe final de sezon? Scandalul din Italia poate arunca în aer lupta la titlu

Chivu pleacă frustrat de la Torino, dar e la un pas de Scudetto: "Un sezon excelent"

Chivu pleacă frustrat de la Torino, dar e la un pas de Scudetto: "Un sezon excelent"

Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Torino - Inter 2-2 | Nebunie curată! Cristi Chivu răsuflă ușurat, după ce gazdele au fost cât pe ce să facă ”remontada”

Torino - Inter 2-2 | Nebunie curată! Cristi Chivu răsuflă ușurat, după ce gazdele au fost cât pe ce să facă ”remontada”

Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez

Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez

Dinamo - Rapid 3-1, victoria lui Kopic! Au intrat Cîrjan și Musi și s-a văzut imediat

Dinamo - Rapid 3-1, victoria lui Kopic! Au intrat Cîrjan și Musi și s-a văzut imediat



Recomandarile redactiei
Coman, tot mai aproape de FCSB: cum poate repatria Becali golgheterul său
Coman, tot mai aproape de FCSB: cum poate repatria Becali golgheterul său
Nadia Comăneci, față în față cu Elon Musk! Cum a numit-o magnatul american
Nadia Comăneci, față în față cu Elon Musk! Cum a numit-o magnatul american
Anthony Joshua va urca din nou în ring pe 25 iulie
Anthony Joshua va urca din nou în ring pe 25 iulie
Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB
Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB
INTERVIU Răzvan Lucescu, la Jurnalul de Sport de la Pro TV: "Ultima parte din viața tatălui meu n-a fost ușoară. A suferit mult"
INTERVIU Răzvan Lucescu, la Jurnalul de Sport de la Pro TV: "Ultima parte din viața tatălui meu n-a fost ușoară. A suferit mult"
Alte subiecte de interes
Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță aduce din nou alergătorii împreună pentru o cauză socială
Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță aduce din nou alergătorii împreună pentru o cauză socială
Fostul star al FCSB-ului a descoperit o plăcere dureroasă: „O fac pentru mine“
Fostul star al FCSB-ului a descoperit o plăcere dureroasă: „O fac pentru mine“
15 ani de excelență în alergare: OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON celebrează tradiția unui eveniment cu 12.000 de alergători la start
15 ani de excelență în alergare: OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON celebrează tradiția unui eveniment cu 12.000 de alergători la start
Ieșită din top 400 WTA, Ana Bogdan a luat o primă decizie majoră, după retragerea din tenis
Ieșită din top 400 WTA, Ana Bogdan a luat o primă decizie majoră, după retragerea din tenis
FOTO | IPOSTAZA ULUITOARE in care a fost surprinsa rivala Simonei Halep, Karolina Pliskova
FOTO | IPOSTAZA ULUITOARE in care a fost surprinsa rivala Simonei Halep, Karolina Pliskova 
CITESTE SI
O femeie din Mexic a fost căutată patru zile după ce a dispărut, pentru că nimeni nu a recunoscut-o din poze de pe rețele

stirileprotv O femeie din Mexic a fost căutată patru zile după ce a dispărut, pentru că nimeni nu a recunoscut-o din poze de pe rețele

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

POLITICO: România, unul dintre ”aliații model” din NATO care au intrat în grațiile SUA. ”Va primi favoarea noastră specială”

stirileprotv POLITICO: România, unul dintre ”aliații model” din NATO care au intrat în grațiile SUA. ”Va primi favoarea noastră specială”

Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele

stirileprotv Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!