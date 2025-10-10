VIDEO EXCLUSIV Maratonistul Alexandru Corneschi dezvăluie la Poveștile Sport.ro ce mănâncă înainte de o cursă de alergare

Maratonistul Alexandru Corneschi dezvăluie la Poveștile Sport.ro ce măn&acirc;ncă &icirc;nainte de o cursă de alergare Atletism Povsport alexcorneschi 071025 2
Marcu Czentye
Atletul Alexandru Corneschi, despre nutriție, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Cu o experiență de peste douăzeci de maratoane alergate în regim de competiție, Alexandru Corneschi (34 de ani) a vorbit, în emisiunea Poveștile Sport.ro, despre nutriția necesară înaintea unei curse de maraton.

Într-un sport care adună tot mai mulți practicanți, inclusiv în România, maratonistul Alexandru Corneschi și-a oferit punctul de vedere avizat, referitor la nutriție.

Ce mănâncă Alexandru Corneschi înainte de un maraton

„Ideal ar fi să mănânc puțin înainte de cursă, pentru că sunt două ore de efort și ar trebui să fie ceva în stomac. De multe ori, se întâmplă să nu pot să mănânc din cauza emoțiilor, dar încerc să mănânc un baton de cereale sau o banană, înainte de maraton.

Dacă startul cursei este la ora nouă, ideal ar fi să termin mâncarea la ora șase; cu trei ore înainte, ar trebui să mănânc un mic-dejun bun,” a precizat Alexandru Corneschi, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Alexandru Corneschi a alergat maratonul în două ore, treisprezece minute și treizeci și nouă de secunde

Șaizeci și nouă de secunde are de recuperat Alexandru Corneschi pentru a corecta recordul de patruzeci și șapte de ani al României, în proba de maraton.

În urmă cu trei ani, maratonistul Alexandru Corneschi a alergat cei 42,195 kilometri în două ore, treisprezece minute și treizeci și nouă de secunde.

  • 2h13,39 e recordul lui Alex Corneschi la maraton (25 septembrie 2022)
  • 2h12,30 e recordul României la maraton și îi aparține lui Cătălin Andreica (9 martie 1978)

Campionul României la maraton, lăsat fără bani: încadrat la salariul minim, a ajuns neplătit de două luni
