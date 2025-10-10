Cu o experiență de peste douăzeci de maratoane alergate în regim de competiție, Alexandru Corneschi (34 de ani) a vorbit, în emisiunea Poveștile Sport.ro, despre nutriția necesară înaintea unei curse de maraton.

Într-un sport care adună tot mai mulți practicanți, inclusiv în România, maratonistul Alexandru Corneschi și-a oferit punctul de vedere avizat, referitor la nutriție.

Ce mănâncă Alexandru Corneschi înainte de un maraton

„Ideal ar fi să mănânc puțin înainte de cursă, pentru că sunt două ore de efort și ar trebui să fie ceva în stomac. De multe ori, se întâmplă să nu pot să mănânc din cauza emoțiilor, dar încerc să mănânc un baton de cereale sau o banană, înainte de maraton.

Dacă startul cursei este la ora nouă, ideal ar fi să termin mâncarea la ora șase; cu trei ore înainte, ar trebui să mănânc un mic-dejun bun,” a precizat Alexandru Corneschi, în exclusivitate pentru Sport.ro.

