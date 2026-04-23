Duminică, 26 aprilie 2026, alergători profesioniști și amatori se întâlnesc la startul Bucharest International Half Marathon by Constantina Dita presented by Decathlon. Inițiat de campioana olimpică la maraton Constantina Diță, evenimentul aflat la ediția aniversară de 10 ani, este singura competiție internațională World Athletics Label din București.

Data: Duminică, 26 aprilie 2026

Locația: Parcul Regele Mihai I (Parc Herăstrău) – intrarea principală la Statuia Charles de Gaulle

Devenit deja o tradiție, evenimentul reunește anual sute de alergători care aleg să participe în echipa „Runners for Humanity”, susținând astfel misiunea Habitat for Humanity de a construi locuințe decente pentru familiile vulnerabile din România. Și în acest an, participanții sunt invitați să transforme fiecare kilometru alergat într-o șansă pentru cei care au nevoie de un cămin sigur.

Cursele se vor desfășura conform următorului PROGRAM:

8:45 - START Semimaraton 21K + CN de Seniori, Tineret și Juniori 1

9:15 - START Cursa de 10km pentru persoanele cu dizabilități locomotorii aflate în scaune rulante

9:20 - START Cursa INDIVIDUAL 10km – alergare deschisă tuturor participanților pasionați de alergare

09.20 - START Cursa Populara 3,5km – alergare deschisă tuturor participanților pasionați de alergare, inclusiv copiilor cu vârste peste 8 ani

11:00 – 12:30 Ceremonia de premiere

„Acest eveniment înseamnă performanță, emoție și pasiunea pentru alergare. Este locul în care sportivi de elită și alergători amatori împart același traseu și aceeași energie a competiției, într-un cadru internațional de top,” afirmă campioana olimpică de maraton Constantina Diță.

Prin implicarea lor, alergătorii, susținătorii și partenerii contribuie direct la schimbarea în bine a vieților unor familii aflate în dificultate, demonstrând că solidaritatea și spiritul comunitar pot aduce sprijin concret acolo unde este cel mai mult nevoie.

„Participarea la acest eveniment a devenit un obicei pentru sute de alergători care aleg, an de an, să facă parte din echipa „Runners for Humanity” și să susțină familiile care au nevoie de o locuință sigură. Și anul acesta, fiecare kilometru alergat poate contribui la oferirea unui cămin pentru cei aflați în situații grele de viață,” declară Roberto Pătrășcoiu, Director Național, Habitat for Humanity România.

Restricții de circulație:

• între orele 07:00 – 08:30 – adunarea participanților pe Bd. Constantin Prezan

• între orele 08:45 – 13:00 – se va alerga pe traseul de semi-maraton (21K): Bd. Constantin Prezan (din dreptul străzii Alexandrina) – Arcul de Triumf – Şos. Kiseleff, sensul către Piața Presei Libere (locală) întoarcere pe Șos. Kiseleff (axul central – ambele sensuri, fără a se afecta traficul rutier in Piața Presei Libere, cu excepția benzii I de circulație, porțiunea situată între Şos. Kiseleff, mediană şi locală) – Arcul de Triumf (ocolire prin dreapta pe sensul de alergare) – Şos. Kiseleff-Piata Victoriei – pe contrasens -Str. Buzeşti – Str. Berzei – Str. Vasile Pârvan – Pod Hașdeu – sens normal de circulație – stânga pe Splaiul Independenței – contrasens dreapta pe Bd. Libertății către Rond Coşbuc (în dreptul Ministerului Mediului) – întoarcere pe Bd. Libertății – dreapta Bd. Unirii, zona Fántáni – Piața Alba Iulia – Bd. Decebal întoarcere în Piața Hurmuzachi (fără afectarea traficului rutier in intersecție) și retur pe Bd. Decebal-Piata Alba Iulia – Bd. Unirii-dreapta prin fata magazinului H&M (banda V, adiacentă parcul Unirii) – Str. Halelor – Splaiul Independenței – dreapta Calea Victoriei – Şos. Kiseleff-Arcul de Triumf-Bd. Constantin Prezan (FINISH).

• între orele 09:10 – 12:00 – se va alerga pe traseul de 10 km: Bd. Constantin Prezan (din dreptul străzii Alexandrina) – Arcul de Triumf – Şos. Kiseleff, sensul către Piața Presei Libere (locală) – întoarcere pe Şos. Kiseleff (axul central – ambele sensuri, fără a se afecta traficul rutier in Piața Presei Libere, cu excepția benzii I de circulație, porțiunea situată între Şos. Kiseleff, mediană și locală) – Arcul de Triumf (ocolire prin dreapta pe sensul de alergare) – Şos. Kiseleff – Piața Victoriei – Calea Victoriei întoarcere Str. C.A. Rosetti – Calea Victoriei – Piata Victoriei – Şos. Kiseleff-Arcul de Triumf-Bd. Constantin Prezan (FINISH).

Despre Habitat for Humanity România

Habitat for Humanity România aduce oamenii împreună pentru a construi locuințe, comunități și speranță. În ultimii 30 de ani, organizația a sprijinit peste 100.000 de români să aibă un cămin primitor, prin programe de locuire și dezvoltare comunitară. De-a lungul timpului, peste 60.000 de voluntari, din România și din străinătate, s-au implicat în activitățile Habitat în România.

https://www.habitat.ro/