Marcu Czentye
Maratonistul botoșănean, Alexandru Corneschi, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Alexandru Corneschi (34 de ani) le-a vorbit alergătorilor amatori, în emisiunea Poveștile Sport.ro, oferindu-le sfaturi despre alegerea pantofilor de alergare potriviți.

Alergătorul român a subliniat importanța pantofilor de alergare și a explicat pașii de urmat în procesul de achiziționare a unei perechi.

Alexandru Corneschi recomandă un test de pronație, înainte de achiziție

„Alergătorii amatori se gândesc: 'ce e scump e și bun.' Nu tot timpul cei mai scumpi pantofi sunt și cei mai potriviți pentru a alerga un maraton.

Într-adevăr, e cea mai bună investiție, dar și prima investiție pe care ar trebui să o facă un sportiv amator pentru a sta departe de accidentări și a se bucura de alergare.

În primul rând, ar trebui să facă un test de pronație, să vadă exact cum calcă, să se gândească ce distanțe vrea să alerge cu acei pantofi și, ulterior, să își aleagă pantofii.

Ce e mai scump nu e neapărat și mai bun

Eu alerg destul de mult în diferite tipuri de pantofi, iar cei cu placă de carbon îi folosesc doar în curse ori în antrenamente foarte dure, care simulează viteza de cursă.

Pantofii cu carbon sunt la modă când vine vorba despre cursele lungi, dar pun un stres inutil pe piciorul alergătorului.

Dacă ești alergător amator și nu ești obișnuit cu alergarea și cu volumul de kilometri, o pereche de pantofi cu inserții de carbon ar putea să dăuneze mai mult decât să te ajute,” a precizat Alexandru Corneschi, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Ce mănâncă Alexandru Corneschi înainte de un maraton

„Ideal ar fi să mănânc puțin înainte de cursă, pentru că sunt două ore de efort și ar trebui să fie ceva în stomac. De multe ori, se întâmplă să nu pot să mănânc din cauza emoțiilor, dar încerc să mănânc un baton de cereale sau o banană, înainte de maraton.

Dacă startul cursei este la ora nouă, ideal ar fi să termin mâncarea la ora șase; cu trei ore înainte, ar trebui să mănânc un mic-dejun bun,” a precizat Alexandru Corneschi, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Alex Corneschi, la Poveștile Sport.ro
