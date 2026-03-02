Tensiunile internaționale se revarsă din nou în lumea sportului. La doar două zile după ce Statele Unite și Israelul au lansat, pe 28 februarie, o serie de atacuri pe teritoriul iranian, vocile politice de la Moscova reacționează ferm.

Roman Teriușkov, deputat în Duma de Stat a Federației Ruse, a criticat dur lipsa de reacție a Comitetului Internațional Olimpic (CIO) față de ofensiva militară care a vizat programul nuclear al Iranului.

Acuzații de la Moscova

Oficialul rus a transmis pentru presa din țara sa că sportivii americani și israelieni ar trebui să suporte aceleași consecințe pe care forul mondial le-a aplicat altor națiuni, fiind lăsați fără însemnele naționale la competiția ce va debuta pe 6 martie, la Milano și Cortina d'Ampezzo.

„CIO ar fi trebuit să emită un comunicat prin care să condamne ferm acțiunile SUA și ale Israelului, care au început o operațiune militară comună împotriva Iranului pe 28 februarie 2026 și care au încălcat armistițiul olimpic.

În consecință, în cazul unui astfel de comunicat al CIO, la Jocurile Paralimpice care încep pe 6 martie, SUA și Israelul ar fi trebuit să concureze fără simbolurile naționale. Totuși, presupun că faimoasa politizare a sportului va permite cu ușurință CIO să ia deciziile cu care ne-a obișnuit”, a subliniat Teriușkov.

Până în acest moment, Comitetul Internațional Olimpic nu a emis nicio reacție oficială și nici nu a anunțat eventuale sancțiuni dictate împotriva celor două state implicate în conflictul din Orientul Mijlociu.