SUA, decizie surprinzătoare. Compromis major făcut în fața Rusiei. Putin râde din nou

SUA, decizie surprinzătoare. Compromis major făcut în fața Rusiei. Putin râde din nou Stiri
SPORT.RO
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Deși sportivii ruși sunt interziși în marile competiții din cauza războiului început de Rusia în Ucraina, o echipă din Statele Unite a acceptat disputarea unui amical la Moscova.

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HocheiRusiaSUA
Din articol

Potrivit presei de la Moscova, o selecționată de amatori a Statelor Unite joacă miercuri, 1 iulie, o partidă amicală de hochei împotriva naționalei Rusiei. Evenimentul este organizat cu sprijinul camerelor de comerț din cele două țări. Decizia americanilor de a participa la un astfel de meci surprinde lumea sportului, având în vedere că sportivii și cluburile din Rusia sunt vizate de sancțiuni drastice la nivel global, fiind suspendate sau obligate să concureze exclusiv sub steag neutru.

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Nume grele pe gheața de la Moscova

Chiar dacă adversarii sunt amatori, rușii nu au făcut niciun rabat la calitatea lotului și au convocat o listă impresionantă de jucători. Din formația trimisă pe gheață fac parte vedete incontestabile din NHL și KHL, precum Igor Șestiorkin, Mihail Sergaciov, Aleksandr Radulov și Artemi Panarin.

Pe lângă jucătorii activi, selecționata Rusiei cuprinde și legende ale hocheiului, oficiali din lumea sportului și politicieni. Fostul mare jucător Viaceslav Fetisov a fost inclus în prima linie, în timp ce antrenorul Roman Rotenberg evoluează în linia a doua.

Rusii vor să conducă hocheiul mondial: „După plecarea lui Tardif, rușii trebuie să lupte pentru postul de președinte al IIHF”, a spus dublul campion olimpic Viaceslav Fetisov.

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