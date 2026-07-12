Mesajul sfâșietor postat de soția lui Jayden Adams după sinuciderea fotbalistului

Mesajul sfâșietor postat de soția lui Jayden Adams după sinuciderea fotbalistului CM 2026 Jayden Adams
SPORT.RO
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Lumea fotbalului este în șoc după moartea tragică a internaționalului sud-african Jayden Adams, la doar 25 de ani.

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Jayden AdamsAfrica de SudCupa Mondiala
Din articol

Mijlocașul s-a stins din viață sâmbătă, la exact o lună de la debutul său la turneul final.

Potrivit informațiilor furnizate de presa internațională, jucătorul ar fi recurs la un gest extrem pe fondul unei depresii puternice. Problemele sale s-ar fi declanșat în urma decesului bunicii sale, o pierdere imensă suferită chiar în perioada în care mijlocașul reprezenta Africa de Sud la Cupa Mondială din 2026.

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Jayden Adams
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Cuvinte emoționante pe rețelele sociale

La câteva ore de la aflarea veștii care a cutremurat întregul continent african, soția fotbalistului a rupt tăcerea în mediul online. Partenera sa de viață i-a mulțumit sportivului pentru toate clipele frumoase construite împreună:

„Nu există cuvinte să descriu durerea pe care o simt. Odihnește-te în pace, dragostea mea. Îți mulțumesc pentru fiecare amintire, fiecare râs, fiecare îmbrățișare și fiecare moment pe care l-am împărtășit. Nu ai fost doar dragostea vieții mele, ci și cel mai mare susținător și cel mai bun prieten al meu. O parte din inima mea a rămas cu tine și voi purta dragostea ta cu mine pentru totdeauna. Până ne vom revedea, îmi va fi dor de tine în fiecare zi. Odihnește-te liniștit, îngerul meu. Te iubesc mereu și pentru totdeauna”, a transmis soția lui Adams.

Sfârșitul tragic a urmat la scurt timp după cea mai importantă bornă atinsă în cariera sud-africanului. Adams a bifat trei prezențe la ediția Cupei Mondiale din acest an. A jucat 61 de minute în duelul contra selecționatei din Mexic și a evoluat exact o repriză, 45 de minute, împotriva Cehiei. De asemenea, a prins 10 minute pe teren în meciul cu naționala Coreei de Sud, în timp ce la confruntarea cu reprezentativa Canadei a rămas pe banca de rezerve.

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