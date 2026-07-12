Mesajul sfâșietor postat de soția lui Jayden Adams după sinuciderea fotbalistului

Potrivit informațiilor furnizate de presa internațională, jucătorul ar fi recurs la un gest extrem pe fondul unei depresii puternice. Problemele sale s-ar fi declanșat în urma decesului bunicii sale, o pierdere imensă suferită chiar în perioada în care mijlocașul reprezenta Africa de Sud la Cupa Mondială din 2026.

Cuvinte emoționante pe rețelele sociale

La câteva ore de la aflarea veștii care a cutremurat întregul continent african, soția fotbalistului a rupt tăcerea în mediul online. Partenera sa de viață i-a mulțumit sportivului pentru toate clipele frumoase construite împreună:

„Nu există cuvinte să descriu durerea pe care o simt. Odihnește-te în pace, dragostea mea. Îți mulțumesc pentru fiecare amintire, fiecare râs, fiecare îmbrățișare și fiecare moment pe care l-am împărtășit. Nu ai fost doar dragostea vieții mele, ci și cel mai mare susținător și cel mai bun prieten al meu. O parte din inima mea a rămas cu tine și voi purta dragostea ta cu mine pentru totdeauna. Până ne vom revedea, îmi va fi dor de tine în fiecare zi. Odihnește-te liniștit, îngerul meu. Te iubesc mereu și pentru totdeauna”, a transmis soția lui Adams.

Sfârșitul tragic a urmat la scurt timp după cea mai importantă bornă atinsă în cariera sud-africanului. Adams a bifat trei prezențe la ediția Cupei Mondiale din acest an. A jucat 61 de minute în duelul contra selecționatei din Mexic și a evoluat exact o repriză, 45 de minute, împotriva Cehiei. De asemenea, a prins 10 minute pe teren în meciul cu naționala Coreei de Sud, în timp ce la confruntarea cu reprezentativa Canadei a rămas pe banca de rezerve.