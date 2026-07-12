GALERIE FOTO Show înainte de Supercupa României! Fanii Universității Craiova au făcut atmosferă în centrul orașului

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SPORT.RO
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Universitatea Craiova - ”U” Cluj începe la 20:30.

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Universitatea CraiovaU ClujSuperCupa Romaniei
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Cele două echipe își dau întâlnire pe ”Ion Oblemenco”, la Craiova, în Supercupa României. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Show înainte de Supercupa României! Fanii Universității Craiova au făcut atmosferă în centrul orașului

Suporterii Universității Craiova au făcut show înainte de startul Supercupei României și au luminat centrul orașului în albastru. ”Ion Oblemenco” va fi arhiplin la partida care începe la 20:30.

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Echipele de start

Universitatea Craiova (3-4-3): R. Sava - Romanchuk, Screciu, Stevanovic - Mora, T. Băluță, Mekvabishvili, N. Bancu - D. Matei, Nsimba, Baiaram; Rezerve: L. Popescu, Al. Crețu, Monday Etim, Badelj, M. Rădulescu, Tavares, Cicâldău, Elisor, Teles, A. Rus, Băsceanu; Antrenor: Filipe Coelho

”U” Cluj (4-2-3-1): Lefter - Stanojev, I. Cristea, Poulolo, Chipciu - Codrea, G. Simion - Pinho, Nistor, Bic - Aliev; Rezerve: Michail Neofytos, Coșa, Adams, Chinteș, Coubiș, Techereș, Ștefănescu, Drammeh, O. Mendy, Macalou, Chukwu, A. Trică; Antrenor: Cristiano Bergodi

Cine arbitrează

La centru a fost delegat Iulian Călin. Acesta va fi ajutat la cele două linii de asistenţii Florin Neacşu şi Marin Nicuşor.

Rolul de al patrulea oficial îi va reveni lui Florin Andrei, în timp ce pentru poziţia de rezervă asistent a fost delegat Laszlo Imre Bucsi.

Tehnologia VAR va fi prezentă şi la acest meci, responsabili de monitorizarea sistemului fiind Adrian Cojocaru (arbitru VAR) şi Valentin Porumbel (asistent VAR).

Având în vedere că acesta este primul meci la care se va folosi noul HUB VAR de la Mogoşoaia, pentru această partidă a fost pregătită şi o soluţie de back-up direct la stadion pentru sistemul VAR. Astfel, Marcel Bîrsan şi Sorin Costreie au fost desemnaţi drept arbitri VAR de rezervă. Această decizie a fost luată pentru a contracara orice situaţie neprevăzută şi care nu ar putea fi remediată în timp util, ce ar putea apărea în contextul inaugurării noului HUB, precum o conexiune slabă sau întârziată, asigurând astfel desfăşurarea optimă a jocului.

Observator de arbitri pentru această partidă a fost desemnat Iosif Olah, aflat în ultimul său an de activitate.

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