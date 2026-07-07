De șapte ori campioană în proba individuală a turneului de la Wimbledon și de șase ori triumfătoare în proba de dublu, alături de sora mai mare, Venus, Serena Williams a tratat ediția 2026 a turneului de la Wimbledon cu o atitudine din care poate fi interpretată o lipsă de respect față de cea mai prestigioasă competiție de tenis din lume.

După înfrângerea suferită în fața australiencei Maya Joint, scor 6-3, 6-7, 6-3, în runda inaugurală a probei individuale, Serena Williams nu a îndeplinit obligația de a se prezenta la conferința de presă.

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A trimis, în schimb, un mesaj sec cu care fanii săi au fost nevoiți să se mulțumească. „A fost grozav să revin la Wimbledon. Nu m-am așteptat niciodată să fiu aici. Atmosfera a fost grozavă. Să ies pe teren a fost grozav. M-am bucurat de moment mai mult decât orice altceva, i-am simțit lipsa,” a fost scurta reacție trimisă de Serena Williams spre public, notează Ben Rothenberg.

Trei zile mai târziu, Serena Williams a refuzat să onoreze și invitația de joc primită în proba de dublu, în care trebuia să joace alături de sora sa, Venus.

Acuzând probleme la genunchi, după confruntarea intensă din proba individuală, Serena Williams i-a dezamăgit pe fanii care își achiziționaseră tichete de acces pentru a o vedea jucând alături de Venus Williams.

„Vestea proastă este că, oricât de mult m-am străduit, pur și simplu nu am reușit să-l pregătesc la timp pentru proba de dublu,” a vorbit Serena Williams despre genunchiul său, într-o parte din declarațiile prin care și-a anunțat abandonul din turneul de dublu.