GALERIE FOTO 13 trofee, dar puțin respect: comportamentul discutabil al Serenei Williams la Wimbledon 2026

13 trofee, dar puțin respect: comportamentul discutabil al Serenei Williams la Wimbledon 2026 Tenis
Marcu Czentye
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Serena Williams a ieșit de 13 ori câștigătoarea turneului de la Wimbledon.

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Serena WilliamsWimbledon 2026wildcardTenis WTA
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De șapte ori campioană în proba individuală a turneului de la Wimbledon și de șase ori triumfătoare în proba de dublu, alături de sora mai mare, Venus, Serena Williams a tratat ediția 2026 a turneului de la Wimbledon cu o atitudine din care poate fi interpretată o lipsă de respect față de cea mai prestigioasă competiție de tenis din lume.

După înfrângerea suferită în fața australiencei Maya Joint, scor 6-3, 6-7, 6-3, în runda inaugurală a probei individuale, Serena Williams nu a îndeplinit obligația de a se prezenta la conferința de presă.

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A trimis, în schimb, un mesaj sec cu care fanii săi au fost nevoiți să se mulțumească. „A fost grozav să revin la Wimbledon. Nu m-am așteptat niciodată să fiu aici. Atmosfera a fost grozavă. Să ies pe teren a fost grozav. M-am bucurat de moment mai mult decât orice altceva, i-am simțit lipsa,” a fost scurta reacție trimisă de Serena Williams spre public, notează Ben Rothenberg.

Trei zile mai târziu, Serena Williams a refuzat să onoreze și invitația de joc primită în proba de dublu, în care trebuia să joace alături de sora sa, Venus.

Acuzând probleme la genunchi, după confruntarea intensă din proba individuală, Serena Williams i-a dezamăgit pe fanii care își achiziționaseră tichete de acces pentru a o vedea jucând alături de Venus Williams.

„Vestea proastă este că, oricât de mult m-am străduit, pur și simplu nu am reușit să-l pregătesc la timp pentru proba de dublu,” a vorbit Serena Williams despre genunchiul său, într-o parte din declarațiile prin care și-a anunțat abandonul din turneul de dublu.

Serena Williams

  • Serena williams wb 02 2026
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Serena Williams, wildcard la Wimbledon, dar fără meci oficial jucat în ultimii 3 ani și 9 luni

Pentru a-și pregăti apariția în turneul de la Wimbledon 2026, Serena Williams nu a jucat niciun meci oficial în proba individuală și a disputat doar două partide de dublu, în Londra și Berlin.

Invitată pe tabloul principal printr-un wildcard oferit târziu, devine evident că Serena Williams a mizat pe o surpriză prin care să își intimideze concurența, însă calculele au fost greșite.

Serena Williams nu doar că a ratat obiectivul de a reveni cu victorie, dar a abordat întregul turneu de la Wimbledon cu prea puțin antrenament, în cazul în care a visat să câștige turneul și să ajungă la 24 de titluri de mare șlem cucerite, bornă pe care o urmărește din 2017.

Aproape un deceniu mai târziu, Serena Williams dă semne că nu a renunțat complet la gândul de a o egala pe Margaret Court, la numărul de titluri majore cucerite, însă întârzie și în a accepta trecerea timpului și efectele acestuia asupra capacităților sale fizice.

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