CIO aprobă reformele privind neutralitatea sportivilor. Ce înseamnă asta și când intră noile modificări în vigoare

Modificările consolidează formulările care subliniază faptul că sportul trebuie să fie ferit de interferenţe politice. Una dintre acestea evidenţiază rolul CIO în asigurarea neutralităţii „în orice moment, fără presiuni guvernamentale, culturale, sociale sau economice”.

Comitetul a aprobat, de asemenea, modificări privind programul sportiv olimpic, ceea ce înseamnă că, începând cu Jocurile Olimpice de la Brisbane din 2032, disciplinele individuale, şi nu sporturile în ansamblu, vor fi evaluate în vederea includerii în programul Jocurilor de vară şi de iarnă.

Comitetul Olimpic Internaţional (COI) afirmă că reformele privind neutralitatea sunt menite să protejeze sportivii şi competiţiile de influenţe externe şi să împiedice utilizarea Jocurilor Olimpice în scopuri politice.

„Acest angajament vizează protejarea a ceea ce face Jocurile Olimpice unice, aducând lumea împreună prin sport şi competiţie paşnică”, a declarat preşedinta CIO, Kirsty Coventry.

Cu toate acestea, criticii au afirmat înaintea reuniunii că această schimbare ar putea slăbi barierele care stau în calea revenirii depline a Rusiei în sportul internaţional şi riscă să submineze mişcarea olimpică.

Sportivii ruşi s-au confruntat cu sancţiuni în urma unui scandal de dopaj susţinut de stat, legat de Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci din 2014, iar în 2022, CIO a recomandat excluderea sportivilor ruşi şi belaruşi de la competiţii, în urma invaziei Ucrainei.

Comitetul Olimpic Rus a fost suspendat în octombrie 2023 după ce a recunoscut consiliile olimpice regionale din zonele din Ucraina ocupate de Rusia, fapt despre care CIO a afirmat că încalcă Carta Olimpică şi integritatea teritorială a Ucrainei.

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